A las sombra / Evelyn Salgado

Una vez más, Guerrero, de la morenista Evelyn Salgado, es motivo de atención y no por cosas positivas. Como informó El Sol de México, esulta que niños de entre 12 y 17 años se unieron a la policía comunitaria en el municipio de José Joaquín Herrera, para defenderse de los grupos criminales que dominan la zona, especialmente del de los llamados “ardillos”. La citada agrupación delictiva es la misma cuyos dirigentes fueron captados en video reuniéndose con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien, dicho sea de paso, anda buscando llegar al Senado de la República bajo los colores del Movimiento de Regeneración Nacional.

Nos cuentan que Evelyn Cecilia Salgado Pineda, la gobernadora de Guerrero, duerme tranquila todas las noches a pesar de la violencia que se vive en el estado, tanto en Acapulco, como en Taxco y otros pueblos mágicos y no tan bellos que comprende el territorio que es su responsabilidad. Dicen los que saben que sus asesores le recomiendan no abrir la boca y que controle también las palabras de su padre, Don Félix. Por lo pronto, le mandaron a decir, nuevamente, que el Presidente está de su lado y que no haga caso de lo que está pasando, pues desde Palacio creen que es una ofensiva política de los opositores, más que una situación de violencia sin control en ese territorio al que el mismísimo mandatario no le gusta recorrer a pie, ni para hacerse propaganda con sus fieles a través de sus benditas redes sociales.

Que la reciente incorporación del General Rolando Solano Rivera como Secretario de Seguridad Pública en Guerrero, apoyada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque simbólica, no garantiza una solución a la crisis de violencia que azota el estado. La estrategia, respaldada por figuras de alto perfil como la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sigue generando dudas sobre su efectividad ante la política de los abrazos. A pesar de las promesas de “ni un paso atrás” en la lucha contra la delincuencia, la situación en ciudades como Chilpancingo, Ocotito, Tierra Colorada, Tixtla, Chilapa, Atoyac… permanece crítica y se puede poner peor.

Que la falta de resultados concretos y sostenidos en materia de seguridad en todo el país pone en duda la eficacia de la estrategia actual y la verdadera voluntad política para enfrentar y resolver la compleja red de corrupción, impunidad y violencia que se ha enraizado en Guerrero. Sin un enfoque más integral y acciones contundentes que vayan más allá de las rotaciones de altos mandos, sonrisas y notas positivas y falsas en medios que se dicen nacionales, el camino hacia la paz y la seguridad en Guerrero se mantiene incierto y plagado de desafíos.

Mientras tanto, la alta política mexicana experimenta un notable ajuste rumbo a las elecciones, con la aproximación entre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, considerado un líder moral de la izquierda, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este acercamiento ocurre un año después de que el tabasqueño calificara a Cárdenas como un adversario político, situándolo en una corriente moderada dentro de un bloque conservador.

López Obrador subrayó ayer en su mañanera el papel de Cárdenas como precursor del movimiento democrático en México, transformando una relación previamente tensa en un posible escenario de colaboración. Este cambio en la dinámica entre dos figuras clave de la izquierda sugiere un ajuste en el panorama político mexicano, potencialmente impactando la configuración y estrategias futuras de esta corriente política. Es decir, que le andan pidiendo ya favores para que ayude a Claudia Sheinbaum a ganar credibilidad.

Aunque las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo aseguran que su alianza está firme, hay personajes al interior de esos partidos que presionan por romper el acuerdo en estados como Quintana Roo para competir en solitario. En aquel destino turístico, un grupo comandado por la regidora petista Lorena Martínez Bellos y el delegado del PT, Gerardo Rodríguez López, pugnan por llevar a candidatos propios a la boleta para disputarle al grupo de la gobernadora Mara Lezama las presidencias municipales de Cancún y Puerto Morelos, así como espacios en los congresos local y federal.