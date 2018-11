Maryse Condé recibirá el Premio NobelAlterativo de Literatura, el 10 de diciembre.







A Kazuo Ishiguro, último Premio Nobel de Literatura 2017, le ha seguido este año el Premio Nobel Alternativo de Literatura que ganó la escritora guadalupeñaMaryse Condé.El autor de Los restos del día (1989)recibió el premio en 2017, pero este2018 la Academia Sueca no lo otorgó por problemas de corrupción sexual del esposo de una miembro del jurado….Sin embargo, el 18 de octubre pasado, un grupo de intelectuales suecos entregó a la escritora guadalupeña Maryse Condé un premio internacional literario alternativo que viene a cubrir el vacío que deja este año la Academia Sueca en la categoría de Literatura. Maryse Condé, nacida en la isla de Guadalupe, el 11 de febrero de 1937, es una escritora francesa caribeña, feminista y activista, difusora de la historia y la cultura africana en el Caribe. Se le reconoce sobre todo por su novela Segu (1984-1985) pero su producción literaria abarca ficción histórica, cuentos, novelas, ensayos, poemas y otros géneros.Segu trata sobre el Imperio de Bambara en Mali del siglo XIX, la memoria y el entrecruce de estos pueblos, de sus dioses ancestrales. En la novela, Dusika Taoré, un jefe africano, no podrá evitar que las familias se desintegren en el reino de Bamabara y experimenten la esclavitud, la conversión a una nueva religión y el colonialismo. Todo ello desde un punto de vista político y cuestionador de la diáspora…. En otra de sus obras llamada Yo, Tituba: Bruja Negra de Salem (1986) recrea la “autobiografía” de Tituba, personaje involucrado en los tristemente célebres procesos de brujería de Salem, a finales del siglo XVII. Se trata de la esclava de Barbados que fue acusada, junto conotras mujeres, de hechizar a unas cuantas muchachas del pequeño pueblo. El saldo de la intriga fue trágico: casi una veintena de personas fueron ahorcadas.Antes de comenzar la lectura de Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, el lector se topa con una singular confesión de Maryse Condé: “Tituba y yo hemos vivido en estrecha intimidad durante un año. En el curso de nuestras larguísimas conversaciones me ha contado estas cosas que ella no le había confiado a nadie”. Tituba es símbolo de un drama ignominioso: la esclavitud, el racismo, la estigmatización de una cultura. Al escoger como protagonista a Tituba, personaje olvidado por los historiadores en los juicios de las brujas de Salem, Condé reclama el derecho de los “pequeños” a narrar la historia del mundo.Yo, Tituba…se desarrolla en Barbados, la isla natural de la heroína. Pero el destino la hace embarcarse en un viaje de ida que la llevará desde las cálidas aguas del Caribe hasta las frías tierras Nueva Inglaterra, hoy Massachusetts, donde reinaba el puritanismo protestante más ortodoxo y brutal. La novelaseduce por su ritmo trepidante, porsu estilo diáfano y su poderosa poesía…

Pues bien, ante la decisión de la Academia Sueca de Literatura (ocho de cuyos miembros renunciaron a partir del escándalo suscitado en mayo último) de no entregar el famoso premio este año, un grupo de libreros e intelectuales suecos constituyeron una Nueva Academia para sustituir durante este año al menos, al Premio Nobel de Literatura Oficiallanzaron un convocatoria a nivel mundial.El premio, dotado con un millón de coronas suecas (unos 100.000 euros), será entregado el 10 de diciembre, el mismo día en que se entregan los auténticos Nobel, y al día siguiente está previsto que se disuelva la nueva Academia.