Agenda Confidencial / Pemex, en situación vulnerable 

En anteriores publicaciones les hemos mencionado sobre los malos manejos que han quedado comprobados de la empresa de origen Malayo Coastal Contracts y su socia mexicana Nuvoil ( a través de varias de sus subsidiarias), quienes querían inducir a la quiebra a la compañía TRESE, privándola de su legítima retribución en el contrato de prestación de servicios de la plataforma Agosto 12, intentando incluso sustituirla a través de una empresa sin experiencia de nombre X-Drill.

Ya también les habíamos comentado acerca de la vinculación a proceso que la Fiscalía General de la República impulsa en contra del apoderado de Coastal en México Ramón “N” , a quien el juez de primera instancia y el magistrado de apelación de segunda instancia , han declarado culpable de obtener ventajas procesales a través de medidas cautelares y suspensiones de amparo, estando en proceso su última oportunidad de demostrar inocencia en amparo directo.

Ahora se le suma la sentencia firme del Cuarto cuarto Tribunal colegiado del primer circuito, que ha declarado que la supuesta sustitución fue ilícita e ilegal, pues la única empresa capacitada y con experiencia para prestar el servicio del contrato en cuestión es y ha sido desde siempre TRESE , lo que nulifica los efectos que querían aplicar con la fallida sustitución.

Ello deja a Pemex en situación vulnerable pues ya ha pagado el servicio de manera apócrifa a Coastal y Nuvoil, cuando las instancias judiciales federales la habían alertado de que podrían incurrir en doble pago, que con esta sentencia, ese hecho se convierte en realidad.

Sin embargo, alguien del departamento jurídico de Petróleos Mexicanos no está haciendo bien su chamba, pues no les avisa con oportunidad a sus superiores de las sentencias e imputaciones que provienen de este caso en específico, pues ya está Pemex a punto de que le generen daño patrimonial ejecutando un doble pago, así como el que no se le de aviso a su departamento de “Compliance” acerca de la vinculación a proceso penal del apoderado de Coastal Contracts, y se eviten con ello las contrataciones o extensiones de contrato con dicha empresa por estar relacionada con delitos federales , lo que no evitó, por ejemplo, que la semana pasada le extendieran un contrato a Coastal y a Nuvoil ( a través de la empresa relacionada Alfair) en el proyecto de compresión de gas en tierra denominado “Perdiz”, por un monto de alrededor de 70 millones de dólares extendiendo el servicio hasta finales de 2025.