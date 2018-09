Aguas Profundas | El agotamiento de Pemex

La meta de sacar 2.6 millones de barriles de petróleo crudo diario en aguas someras en la próxima administración es, literalmente, una misión imposible. No hay, en este momento, ningún yacimiento capaz de solventar ese tamaño de producció.

Cantarell está dando las últimas bocanadas y el sistema KMZ no tiene forma de incrementar su producción.

Si la apuesta es sobreexplotar los yacimientos existentes en el mar lo que deben de saber es que ya no hay petróleo en aguas bajas -hablando de profundidades menores a los 100 metros-, pero hay oportunidades de exploración que van a tardar de menos dos años en dar información sobre si son yacimientos comerciales viables, más aún, Pemex puede explotar todo lo que le quedó en la Ronda 0, pero no se ve sencillo que lo haga.

No sabemos quiénes son los asesores del nuevo gobierno, pero la información disponible en la Comisión Nacional de Hidrocarburos –que tienen todos los datos de los yacimientos petroleros en México- no son tan positivos como creen. Por ejemplo, en aguas someras sólo hay dos bloques sin ganador, uno es Xulum y el otro son los campos de Misión y Nak.

Xulum tiene recursos probables por 17 millones de barriles de crudo pesado y no hicieron interés comercial a las empresas que se inscribieron a la licitación de la CNH y eso que son empresas enormes como CNOOC International Limited, ENI International, Statoil y Petronas, entre otros.

¿Qué vieron que no les gustó? Que no había negocio posible, que comercialmente no tenía sentido invertir.

La apuesta es explotar los campos de la Ronda 0 en la que Pemex obtuvo 83% de las reservas probables y 21% de los recursos prospectivos.

Si todo le sale bien, sólo con esas reservas podrían producir 2.5 millones de barriles diarios, pero el problema es que las reservas siguen cayendo y cada vez es más difícil pensar en que con 50 plataformas petroleras se resuelve el problema

Buzos

1.- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de internet, el aviso de inicio de una investigación por oficio por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de comercialización, almacenamiento y transporte de petrolíferos en México, y servicios relacionados con los mismos. Dicen que puede ser Pemex TRI y Pemex Logística.

2.- Las primeras jubilaciones que ya están en procesos son todas de Pemex Exploración y Producción, apunte usted a Javier Hinojosa Puebla, director; Félix Alvarado Arellano, Javier Serrano Lozano de quien no se sabe es de José Antonio Escalera Alcocer, director de Exploración aunque todo mundo cree que se queda.

mail: lcarriles@la-prensa.com.mx

Twitter: @luiscarrujos