Aguas profundas | Los inversionistas prefieren esperar

No es que no le tengan confianza a los que puedan llegar al nuevo gobierno, sino que creen que puede haber cambios en las reglas y entonces no hay razones suficientes para intentarlo siquiera.

Por ejemplo, hay un gran proyecto de Ferropuerto en Aguascalientes al que la Comisión Reguladora de Energía ya le otorgó el permiso correspondiente para operar como una terminal de Almacenamiento, Reparto y Distribución, el proyecto es conocido como Ferrocarriles K'eri

El proyecto en su totalidad era un ferropuerto que combinaba una terminal general de carga y una terminal de hidrocarburos líquidos, hace un mes le dieron el permiso de la Comisión Reguladora de Energía y se supone está en proceso de consolidación.

El director de la empresa es José Miguel Gutiérrezy enfrenta varios problemas derivados de la inexperiencia de las empresas, de los reguladores, e incluso de la falta de apoyos del gobierno estatal.

El ferropuerto hizo una temporada abierta que fue un fracaso, no tuvo gente interesada en usar sus servicios y no presentó ningún contrato. Su apoyo original era el secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, Alberto

Aldape Barrios , que en enero dejó el cargo. De hecho, la historia en el estado es que el gobernador Martín Orozco Sandovalse enojó porque mintió sobre los alcances del proyecto. Es decir, no se tenía toda la información completa.

Adicionalmente la terminal tiene una competencia inédita. Resulta que hay un a terminal cerca. En Lagos de Moreno, Jalisco; que es de Akron que ya firmó un takeforpay con Pemex de renta de capacidad y hay que ver, entonces, si el proyecto del ferropuerto es económicamente viable.

El dinero que se iba a usar para la inversión no llegó nunca, los más interesados se retiraron ante la volatilidad política y hoy en día, el gran proyecto de logística del centro del país es solo un PDF.

BUZOS

1.- Fermaca se aventó el boleto de hacer un refinanciamiento híbrido para liquidar la deuda derivada de la construcción del gasoducto El Encino-La Laguna por 815 millones de dólares. Los clientes de Allianz Global Investors’ participaron en la emisión del bono. Las instituciones financieras participantes son Nord/LB, BNP Paribas, ING, Mizuho y Banco Sabadell. Los asesores legales para Fermaca Pipeline El Encino fueron: Latham & Watkins (New York) y Galicia Abogados en la CdMx. Los asesores legales para los bancos fueron Milbank y Ritch Mueller.

2.-En el Gabinetazo de AMLO están cocinando la tercera versión de lo que puede ser su política energética, dos buenas noticias, no tocan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía y están preparando un protocolo para la revisión de los contratos de exploración y producción aunque no tienen muy claro que buscan.

3.-El caso Odebrecht está lejos de terminarse, el pleito que inició Emilio Lozoyacontra Santiago Nietoincluye algo más que recortes de periódicos de los proyectos de Pemex.