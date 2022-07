Emilio Lozoya tiene un reto enorme, debe comprobar los dichos de su ex abogado -Javier Coello Trejo- en contra de la compra de Fertinal; de entrada, que se sobrevaluó la empresa en 200%, que fueron los privados los que obligaron a Pemex a comprarla, que mandaron a Goldman Sachs a negociar por mil millones de dólares y luego a Evercore por otros 900 millones, que la compra fue forzada por los subsecretario de Ingresos y de Hacienda, Miguel Messmacher y José Luis Aportela.

Curioso, al único que no menciona el ex abogado de Lozoya es a Luis Videgaray. El reto del ex director de Pemex es probar los dichos de su abogado, mismos que se hicieron antes de que terminara en prisión, cuando todavía estaba en España y antes de que la FGR pidiera 39 años de prisión.

Las negociaciones entre Fertinal y Pemex las hizo el coordinador de asesores de Pemex, Carlos Roa; con la bendición de la SHCP, de Luis Videgaray y de la oficina presidencial, de Aurelio Nuño.

La idea era una asociación Pemex/ Fertinal para integrar la cadena para hacer un negocio, en un plazo de menos de cinco años, de 3 mil millones de dólares. En plena negociación, el 30 de mayo de 2014, se anunció la de Agronitrogenados y Roa explicaba que se compraba en 264 millones de dólares y necesitarían otros 100 millones para operar, al final, fueron 211 millones y se terminó la operación en 475 millones.

Tras la compra Pemex y Fertinal trabajaron en una fusión de activo con 49% estatal y 51% privado. Pero cambió el diálogo, Pemex nombra a Edgar Garrido como director de Pemex Fertilizantes, sale Carlos Roa y se inicia la compra que termina en la panza de la paraestatal por 620 millones de dólares.

La empresa estaba valuada por Evercore y por Goldman Sachs en un rango de 850 a 950 millones, com activos por mil 300 millones y pasivos por 750 millones, luego, tras los ajustes, del total van 400 millones a la deuda de Fertinal y los socios se quedan con 220 millones.

La negociación que hace Torres termina en que Pemex se queda con una empresa con un capital contable sano de 527 millones de dólares, paga 220 y obtiene una utilidad de 300 millones.

Como detalle, Carlos Roa, Goldman Sachs y Fertinal trabajaron cara a cara; en el cierre el nuevo director de Fertilizantes se metió a la oficina de los abogados de la operación, White & Case, que hoy dirige Francisco de Rosenzweig, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex abogado de la CRE; en el PH y los vendedores abajo.

Así firmaron. Nunca se vieron y ni una foto se tomaron.

Buzos

1.- En el 2023 dos áreas de Pemex Exploración y Producción podrían subirse a la nube pública y contar con mejores estándares en materia tecnológica según presumen los encargados de la gerencia de Sistemas Técnicos Especializados en Tecnologías de la Información que están trabajando en ello. Quieren más solidez y certeza a las operaciones de la petrolera y reducir costos. Será el inicio para que muchas de las áreas secunden la transición a la nueva infraestructura tecnológica que es una de las herramientas más seguras y eficientes en ciberseguridad.

2.-La ANIPAC, de Aldimir Torres, llevará a cabo el próximo 3 de agosto el tercer encuentro de negocios “Maquinaria y Equipo: desafíos y oportunidades del sector post-pandemia”, en el cual firmas como Braskem Idesa, BYK Additives, Grupo Quimisor, Nexeo Plastics, Polymat, Iberdrola México, Polnac, MHolland, Citrulsa y Omnigreen. Se espera que esta industria tras el confinamiento, vuelva a crecer más de 4%.