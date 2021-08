Aguas Profundas | Pemex bajo fuego

El accidente en la Sonda de Campeche puede ser el primero de varios dada la falta de mantenimiento derivado de la política de austeridad draconiana a la que se ha sometido a la empresa.

A todo lo largo del 2020 no se hizo una sola libranza, ni una, y por eso hoy no se tiene ni idea de cómo están las instalaciones petroleras en el mar. Esta política de recorte presupuestal tiene a Paola Elizabeth López Chávez, subdirectora de Pemex Exploración y Producción, como principal responsable. Ex ayudante de la casa presidencial, ex sierva de la nación, ex asuntos internos de la Guardia Nacional, López Chávez, aunque ingeniera petrolera, nunca estuvo a cargo de nada en la industria.

Designada directamente por el presidente López Obrador -que se la encargó a Octavio Romero, director de Pemex- frenó el plan de mantenimiento del área y este accidente que deja a Pemex sin la producción del 25% de su petróleo le va a salir más caro que pagar el mantenimiento atrasado.

Y hablando del accidente, y sus irregularidades -como que las alarmas estaban apagadas- ya se tienen tres hipótesis: la primera es que la válvula fue cerrada en la noche, no se reportó correctamente en la bitácora, desaparecida, por cierto, y alguien la volvió a abrir en la mañana, así sin más.

La segunda es que mientras los contratistas estaban trabajando en el segundo piso de la plataforma, un operador de Pemex vio la válvula cerrada y la volvió a abrir en el primer piso, sin fijarse que arriba estaban trabajando y la tercera, que es la más probable, es que la línea de gas tuvo un incremento enorme en la presión, una descompensación que no se pudo compensar y las alarmas, apagadas como estaban, no avisaron, se reventó la línea justo cuando estaban trabajando y fue por eso que explotó el primer piso de la plataforma.

Los primeros hallazgos señalan que la temperatura alcanzada por la pared de fuego fue cercana a los 4 mil grados, para que tengan una idea, el calor alcanzado fue tal que de los cuerpos carbonizados desaparecieron piezas completas -manos y pies sin dedos, por ejemplo-, cuyas siluetas quedaron en la pared.

La plataforma no se pierde porque los barcos FiFi IOLAIR, Cerro de la Pez y Árbol Grande, que estaban muy cerca, giraron, desconectaron la plataforma e iniciaron una cortina de agua para sofocar el fuego. Luego llegaron otras naves: Benjamín, Deneb, Géminis y Topaz Captain, por eso pueden apagar el fuego.

De los fallecidos solo uno es de Pemex, el resto de los cuerpos pertenecen a contratistas: Cotemar y Bufete de Monitoreo de Condiciones e Integridad que estaban trabajando en Ku-Alfa y los equipos de búsqueda de las empresas no pudieron trabajar antes de las 23:30 horas.

La búsqueda en Ku-Alfa no pudo iniciar sino demasiadas horas después de que se apagara el incendio, al final fue hasta las 2:50 horas y 3.20 horas del lunes cuando las brigadas encontraron los cuerpos.

Los contratistas de COTEMAR trabajaban en el segundo piso de la plataforma en la limpieza en la estación de Compresión E-Ku-A2 donde se instalarían placas de bloqueo en el arreglo de descarga de los turbocompresores 2 y 3. Lo que revienta es una línea de 18 pulgadas de gas tras una falla en una válvula de seguridad SDV en el primer piso de la plataforma.

Falta la reconstrucción de la plataforma, las líneas de gas natural y la reparación integral, lo menos que va a costar, se calcula, son 250 millones de dólares por todos los arreglos pendientes en la zona; de la pura plataforma pueden ser hasta 60 millones.

Una parte la pagan los seguros ¿Pero arreglar todos los pendientes? Eso es otro nivel.