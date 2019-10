Aguas Profundas | Pemex pobre

Pemex envejeció rápidamente, el gobierno olvida que Cantarell ya no existe y no hay forma de recuperar su producción sin ayuda. Necesitan a la IP en una industria donde los presupuestos petroleros son enormes: Petrobras calculaba el año pasado llegar a 74 mil 500 millones de dólares de inversión entre 2019 y 2023, Saudi Aramco invertirá en petroquímica 75 mil millones de dólares en Reliance Industries, ¿y en hidrocarburos? Bueno, sus planes son 500 mil millones de dólares para 10 años.

ExxonMobil invertirá 50 mil millones de dólares sólo para ampliar su producción en Texas y Nuevo México por cinco años. Este movimiento lo hace al mismo tiempo en que abandona su producción petrolera en el Mar del Norte, igual que Chevron y Conoco- Phillips. Pemex tenía previsto invertir en toda la compañía 13.6 mil millones de dólares más 10 mil millones en operación. El problema es que, en el mejor de los casos, a hidrocarburos dedicarían nueve mil millones de dólares y a septiembre hay un atraso significativo.

Los especialistas consideran que si se logran compromisos de inversión (contratos) en hidrocarburos por cinco mil millones estarán del otro lado. Y ese es el problema, poca inversión y además incompleta. Así no se puede y menos solos.

BUZOS

1. El gobierno quiere una CRE a modo, dócil y que apoye todos sus deseos. La terna enviada al Senado incluye una incondicional de Manuel Bartlett, la trasnochada de la economía planificada, María del Rosío (sic) Vargas, cuya candidatura es ilegal porque su chamba actual es de un regulado directo: Pemex.

Luego están Alfonso López y Leopoldo Melchi. Éstos le van a deber la chamba a Rocío Nahle, secretaria de Energía. El primero está con ella y el segundo estuvo en Pemex. ¿Qué saben de electricidad y de renovables? Bueno, su experiencia se limita a petróleo. Nada más, son a modo.

2. Traxión, de Aby Lijtszain, cumple dos años desde su Oferta Pública Inicial con crecimientos de 93 por ciento en cuanto a flujo operativo y de 70 por ciento en ingresos consolidados, mientras que para 2019 estiman sumar 11 mil 280 millones de pesos en ingresos gracias a sus planes logísticos de alta precisión, medidas de seguridad de avanzada, sistemas de reducción de gases, eficiencia energética en sus flotillas y planes de sostenibilidad a largo plazo.

3. Por cuarto año consecutivo, Achilles certificó a Cotemar como proveedor estratégico de Pemex, lo que demuestra su capacidad para atender a la petrolera nacional. La certificación es un requisito para ser proveedor y permite asegurar que cuenta con la infraestructura y recursos para concluir las licitaciones en tiempo y forma. La auditoría fue realizada de acuerdo con los estándares del Supplier Information Management Community fo the South American Oil and Gas Industry, y se enfocó en los siguientes aspectos: Calidad y Gestión del Negocio, Responsabilidad Social Empresarial, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como Medio Ambiente, Gestión del Recurso Humano, Seguridad de la Información, Gobierno Corporativo y Ética Empresarial, y confirmó que no hubo inconformidades detectadas durante la auditoría.