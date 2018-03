Así lo dice La Mont

China y PAN 1976

Déficit comercial: Según el ex embajador de RPCH ante EU, Zhang Yesui no existen condiciones para una guerra comercial porque el intercambio entre ambos países es de 580 mil millones de dólares y no se encuentra entre las prioridades de Beijing.



Razones: Zhang Yesui omitió la aprobación de la Asamblea Nacional Popular (parlamento chino) para que Xi Jinping además de convertirse en el octavo presidente desde la fundación de la RPCH ahondará la trasmisión de poder a una nueva generación de líderes y con una sola votación 2,958 le fijará una presidencia indefinida.



Enmienda: La Constitución de RPCH que entró en vigor en 1982 sufrió su última enmienda en 2004 pero su última reforma implicó el regreso a un liderazgo indefinido similar al de Mao Zedong y ruptura con las grandes reformas Deng Xiaoping quien se inclinó por un poder colegiado con límites temporales para evitar los excesos del culto a la personalidad de Mao (1949-1976).



¿Culpable?: El presidente Donald Trump quien se reunirá en abril con Xi Jinping a quien no le objetará restituir Taiwán a la soberanía de RPCH pero sí, inundar el mercado internacional de acero con una baja artificial pero en realidad se trata del XI primer socio superado por Canadá al que vendió en 2017 5.9 millones de toneladas métricas.



Ahora PAN: Solo Ricardo Anaya sabe que su partido y la Alianza por México al Frente, no pueden quedar fuera de la actual contienda presidencial y menos por su vertiginoso ascenso hasta febrero en las encuestas. Sabe que en 1968 renunció a su encargo el 5 presidente del CEN Adolfo Christlieb Ibarrola "por no tener la capacidad para continuar con el esfuerzo que este encargo requiere” y ser relevado por un infiltrado del –oficialismo- como José Ángel Conchello llamó a Limón Maurer.



Sacudida: La real que dejó por la voluntad del aparato oficioso a los albiazules sin candidato presidencial y 5 dirigentes José Ángel Conchello, cuyo legado ahora representa RAC, Efraín González Morfín, Manuel González Hinojosa y Raúl González Schmall fue en febrero 1976 que dejó abierto el camino para que el priista José López Portillo relevará a Luis Echeverría sin ninguna oposición y lo llevará a abrir el camino ante la LI legislatura a los partidos Comunista y Demócrata.



Potencial: El senador Emilio Gamboa reconoció que con la aplicación de protocolos internacionales México mantiene su condición de potencia turística con 39 millones de turistas extranjeros…Legado: Al igual que su abuelo y ex secretario de Agricultura Alfredo del Mazo quien apostó en la modernización del campo para mantener a Edomex como granero y yunque de la nación ahora el 120 titular del Palacio de Lerdo Alfredo del Mazo Maza informó que su administración respaldará el reforzamiento de los núcleos ejidales.