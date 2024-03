Exigen animalistas de la CDMX y Estado de México alto al maltrato animal

Asociaciones animalistas y rescatistas protestaron del Monumento a la Revolución al Zócalo de la CDMX, para exigir al gobierno capitalino investigar la muerte de 23 perros en el Bosque de Nativitas en Xochimilco, alto a las corridas de toros, una Fiscalía Especializada en maltrato animal, entre otras acciones para garantizar el bienestar animal.

Los manifestantes acudieron con pancartas y lonas en memoria de animales víctimas de actos de crueldad. Nitzia Rosas, habitante del Bosque de Nativitas, se reunió con un grupo de vecinos, para manifestar que desde hace más de medio año la Fiscalía General de Justicia capitalina no ha dado solución a la investigación sobre los presuntos 23 asesinatos de perros de la zona.

“Presentamos una denuncia en la Fiscalía, no nos han dado respuesta o avances. Hemos avisado cuando encontramos algún cuerpo, han resguardado las zonas donde encontramos a los perritos, se han llevado los restos para analizarlos, pero no nos han dado ninguna respuesta. Seguimos sin saber quién o quienes son los responsables”, reclamó Rosas.

Explicó que en junio del año pasado se hizo el primer hallazgo y el último en febrero de este 2024; sumando 23 cadáveres con señales de suma violencia. Además, cuatro de los canes fueron identificados por los vecinos, como perros callejeros de la zona.

Cuatro de los perros asesinados eran cuidados por nosotros (vecinos). (…) eran de la calle, pero todos nos organizábamos para darles de comer y esterilizarlos. Fue muy triste encontrarlos asínarró Nitizia.

Pese a las denuncias y manifestaciones, habitantes de esta zona de la CDMX aseguraron que no han recibido apoyo, que la iluminación del Bosque de Nativitas sigue a medias, al igual que la seguridad.

Además, organizaciones civiles como Milagros Caninos, Redac Animal, Apasdem A.C., etc., también estuvieron presentes rescatistas y tutores, como Adriana Aguilar habitante del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, quien en el 2004 perdió a su mascota “Güera”, quien fue atropellada por un vecino. Y quien quiso poner una denuncia en su contra; sin embargo, autoridades la desestimaron al no ser un delito.

“Yo quise denunciarlo pero no me hicieron caso porque eso no era un delito, (…) después de mis quejas mi vecino se enojó y en varias ocasiones me agredió físicamente afuera de mi casa, lamentablemente solo eso atendieron las autoridades”, relató Adriana, quien exigió que el maltrato animal sea considerado un delito, y se deje de cosificar a los animales de compañía.

Durante la marcha, también se escucharon consignas como: “¡Maltrato animal al código penal!, ¡Lomito, lomito no estás solitos!, ¡Toros sí, toreros no!, ¡Justicia por los 23 perritos asesinados en el Bosque de Nativitas!, y ¡Corridas de toros no, vergüenza nacional!”.