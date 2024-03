Campañas electorales. Tiempo de propuestas

@ebuendiaz

Hoy comienzan las campañas electorales para la presidencia de la República, así como en los estados de la República donde se elegirán gubernaturas o jefatura de gobierno. Durante 90 días, quienes estarán en la boleta electoral estarán realizando reuniones, mítines y asambleas para difundir sus propuestas y así obtener las preferencias necesarias entre el electorado que se verán reflejadas en las urnas.

También podremos ver y escuchar a las candidaturas en promocionales de radio y televisión. La ciudadanía debe estar preparada para tal hecho, pues como ocurre en todos los procesos electorales, por disposición constitucional el INE debe de pautar promocionales en dichos medios de comunicación. En este periodo estarán en el aire más de 17 millones de promocionales de partidos políticos y candidaturas.

Es importante señalar que dicha forma de comunicación política no es la única. Escuchar o ver tanto promocional durante 3 meses puede ser poco amigable, por decir lo menos. De ahí que existan alternativas para conocer sus propuestas de gobierno, así como su opinión respecto de la situación actual de distintas temáticas. Un ejemplo son los debates.

En el caso de la elección presidencial, el INE ha determinado que organizará 3 debates (7 y 28 de abril, y 19 de mayo). Los temas son: seguridad, economía y empleo, combate a la corrupción y transparencia, salud y educación, pobreza, medio ambiente, migración y política exterior, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, así como política y gobierno.

De hecho, el INE ha previsto que previo a cada debate exista participación ciudadana. Tratándose del primero, se permitió que las personas mayores de 13 años puedan hacerle llegar a través de redes sociales y plataformas digitales de la autoridad electoral preguntas para las candidaturas sobre combate a la corrupción, transparencia, educación y salud.

No debe quedar duda que será importante saber lo que sí funciona o no en esas materias. Esto es, conocer si finalmente llegamos o no al nivel de Dinamarca en materia de salud, si la concentración en el reparto de medicamentos ha funcionado, si la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se garantiza con la desaparición de órganos constitucionales o con la reserva de obras públicas importantes por considerarlas como seguridad nacional. En fin, será interesante conocer las posturas de las candidaturas.

Para el segundo y tercer debate también hay mecánicas novedosas que el INE implementará para asegurar que el intercambio de ideas entre las candidaturas no sea acartonado, ni insulso. Hay que seguir insistiendo que la sociedad mexicana está buscando verdaderas soluciones a los problemas y para ello es necesario conocer qué alternativas ofrecen las candidaturas y cómo confrontan las ajenas.

Es importante señalar que mientras se desarrollan las campañas, la autoridad electoral desarrolla tareas propias de la organización de la elección, como la designación y capacitación de quienes integrarán las casillas, la depuración de la lista nominal de electores y la producción de materiales electorales. El reto no es menor, el 2 de junio serán votados la mayor cantidad de cargos públicos en la historia del país (20,708).

Que dichas actividades sean fundamentales, en modo alguno distrae su función de arbitraje. Es previsible que ante la constante intervención que realizan las y los funcionarios públicos en el proceso electoral, la autoridad electoral ejerza de manera intensa su facultad de vigilancia para que se observe la Constitución y la ley electoral. Recordemos que en México las últimas 2 elecciones presidenciales han tenido alternancia. La experiencia demuestra que la defensa del poder es un caldo de cultivo para transgredir las reglas electorales y este gobierno federal vaya que lo ha comprobado.

El arbitraje jamás será discrecional o caprichoso. Al contrario, este depende de las quejas o denuncias que le presentan. Además, no debemos perder de vista que los partidos políticos y las candidaturas deben participar en condiciones de equidad. La intervención de funcionarios públicos para beneficiar o perjudicar a cualquier opción lo vulnera.

En todo proceso democrático, las autoridades electorales, gobiernos, actores políticos y ciudadanía tienen roles que cumplir: El INE está obligado a garantizar el ejercicio del voto libre, procurar la equidad en la contienda y generar condiciones para que la ciudadanía esté informada, los gobiernos y funcionarios públicos de cualquier nivel deben actuar de manera imparcial en las contiendas electorales, los actores políticos deben actuar y comunicar sus propuestas conforme a lo establecido en las reglas y la ciudadanía debe informarse para ejercer su derecho a votar. En otras palabras, se trata de un verdadero compromiso de todas y todos con la democracia. En estos 90 días ya analizaremos cómo nos fue en esos rubros.

*Consultor en derecho electoral.