¿Dama de Hielo?

El día que se llevó a cabo el Primer Debate Presidencial 2024 entre los Candidatos postulantes a la Presidencia de la República, de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez y de Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Máynez, en sus participaciones Xóchitl Gálvez llamó “mujer de hielo” a su más importante contrincante que es la Dra. Claudia Sheinbaum, obvio, se entiende esta práctica recurrente de esta candidata ya que se considera en gran desventaja con respecto a ella y no sabe cómo estigmatizar a quien realmente según las encuestas ciudadanas está más de veinte puntos arriba de ella.

La razón por la que llamó así a la Dra. Sheinbaum es porque la acusó del colapso de la línea 12 del metro de la ciudad de México fue por la falta de mantenimiento y porque según ella no fue empática con las víctimas de la tragedia. Así como por lo acontecido con el Colegio Rébsamen. Sin embargo, la Dra. Sheinbaum conociendo lo irrespetuosa y mentirosa que es Xóchitl Gálvez, se limitó a responderle que respecto a estos casos, como ya anteriormente en su momento lo comprobó, no fue su responsabilidad. Sin embargo, en este caso, no se trata de estigmatizar por estigmatizar solo porque recurre a esto porque Xóchitl Gálvez no tiene propuestas de gobierno claras.

Por el contrario, la Dra. Sheinbaum, es una política, científica y académica mexicana que trae la ciencia desde la cuna, su padre, Carlos Sheinbaum; su madre, Annie Pardo Cemo es Bioquímica y reconocida con el Premio Nacional de Ciencias, 2022. Es miembro fundador de MORENA. De 2018 a junio de 2023 fue Jefa de gobierno de la ciudad de México, electa como la primera mujer en este cargo. Es Licenciada en Física, Maestra y Doctora en Energía por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Así como también cuenta con estudios en el extranjero, hizo una estancia académica en el Lawrence Berkeley National Laboratory de la Universidad de California.

Es integrante del sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Formó parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, que en 2007obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Durante el curso de su carrera universitaria, formó parte del Consejo Estudiantil Universitario. Fue Secretaria de Medio Ambiente como parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. En 2006 se unió como vocera de la campaña de López Obrador por la Presidencia.

Claudia Sheinbaum tiene muy claro por qué quiere ser Presidenta de la República, porque ama a México y es una mujer muy preparada, capaz, con ética, amorosa, con dos hijos y recientemente se convirtió en abuela.