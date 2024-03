Des-Aforada / Promesas en pensiones y ¿cómo se financiarán?

Las candidatas a la presidencia del país, Claudia Sheimbaum y Xóchitl Gálvez, no escatimaron en prometer mayores pensiones a los mexicanos y hasta reducir la edad para recibir beneficios sociales con la mera intención de garantizar votos en las próximas elecciones.

Y no es para menos, datos del INE muestran que en las elecciones de 2018, el electorado de 60 a 74 años tuvo más de 72% de participación; mientras el grupo de 18 años superó el promedio nacional con 64.7%.

Para este año, y al corte del 29 de febrero de 2024, el INE reportó un padrón electoral de 100.1 millones de personas, de los cuales más de 12.8 millones tendrán 65 años o más. La mayoría reside en el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.



Sheinbaum al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) critica la reforma que se hizo en 1997 en el sistema de pensiones, pero al final ninguno pretende tocara las a las afores, las cuales se reformaron en 2021 para que las aportaciones de quienes están en este régimen pasen de 6.5% a 15% en 2030.

La candidata de Morena suscribe la propuesta del presidente de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar para mejorar los retiros que recibirán las personas cuando decidan jubilarse y además, prometió que en 2025 creará un programa para que un millón de mujeres de 60 a 64 años puedan recibir un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más.

Xóchitl Gálvez sólo se comprometió a mantener los programas sociales de AMLO, especialmente los de pensiones, que cada año aumentarán, además la candidata del Frente Amplio por México (FAM) propone reducir la edad a 60 años para acceder a los programas sociales.

Con estas promesas pareciera que el país vive tiempos de bonanza y que realmente existen los recursos para poder sostener las pensiones de millones de mexicanos cuando cumplan la edad de retiro más el tiempo que les quede. Recuerde que la esperanza de vida en 2019 pasó a 75.1 años y se espera que continúe incrementando para llegar a los 79.62 años en 2050.

El gasto de los programas de pensiones ha crecido de manera significativa, cuando AMLO llegó a la presidencia, el gasto era de 39 mil millones de pesos y pasó a 465 mil millones de pesos para este 2024. Esta cantidad es mayor a lo que el gobierno federal espera recaudar por el cobro del IEPS a la gasolina y el diesel.

La realidad es que hoy no existen los recursos suficientes para estar hablando y prometiendo un gasto que es fijo y que pretenden aumentar ambas candidatas. Sólo para este año, el déficit del país representará 5.4% del PIB que son alrededor de 1.86 billones de pesos.

Ninguna de las candidatas presidenciales ha definido cómo van a sostener este gasto que sin duda es ineludible, pero no están explicando de dónde vendrán los recursos y quizá si lo hicieran el voto de las personas podría estar más informado y no lleno de expectativas ilusorias.

Entiendo que hablar de aumentar impuestos no genera votos, pero ante la llegada de una mujer a la presidencia, se esperaría que algo cambiará y que el orden y transparencia en las finanzas por fin se dará o ¿no?

Este 8 de marzo, DesAforada cumple un año y estoy más que agradecida por el espacio y con los lectores que leen y escriben. Aquí seguiremos.





