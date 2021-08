Desplazamiento interno forzado en México

Por: Shannon Colette Kenny García Núñez





-¿Me puedes calzar la mesa?- es algo que quizás has escuchado en algún restaurante en México. Pasa el tiempo, vuelves al restaurante y resulta que, no te encuentras con una mesa nueva, o el piso reparado, lo único distinto es que la calza ya no es una hoja de papel doblada varias veces; ahora es un pedazo de cartón.





Las calzas representan esas medidas inmediatas que se implementan para omitir un problema estructural que hay que atender. El desplazamiento interno forzado a causa de la violencia es una de las calzas sociales más invisibilizadas y desatendidas por el Estado mexicano.





Este fenómeno comienza cuando el Estado no garantiza la protección de la población en su lugar de origen. Según la CMDPDH, entre 2017 y 2019 se registraron 24,313 nuevos desplazamientos de personas por diferentes causas; todas ligadas a cuestiones de violencia. Apenas en el 2019, el gobierno mexicano lo reconoció como una problemática oficial, y a pesar de que el año pasado se aprobó una ley que pretende atender la problemática, los datos revelan que el fenómeno alcanzó una dimensión en el 2020 de más de 9 mil 700 personas, y en lo que va de este año, se han documentado 3 mil 546 más.



Este primer esfuerzo sin continuidad será una calza más en esta crisis de derechos humanos insostenible. Para hablar de construcción de paz, debemos regresar a los cimientos y atender las fallas estructurales que permiten que huir de tu propia casa sea la única alternativa para sobrevivir. Es necesario trascender el paradigma mexicano de la omisión. Una mesa en un restaurante puede calzarse una y otra vez, pero la vida de la cual son despojadas miles de personas en México a causa de la violencia, nunca regresa.