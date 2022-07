Sabines hablaba de que “el amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro”; sin duda, las energías no fósiles tendrán un papel dominante en los próximos años, pero la realidad es que no será tan rápido. En 2020, más del 95% de los carros que se comercializaron en México lo hacen con gasolina, mientras que solamente el 3.6% no la usa, según las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Por otro lado, de acuerdo con British Petroleum, se estima que las reservas de petróleo en el mundo, con un consumo de 35 billones de barriles al año, alcanzarían para entre 47 y 50 años de reservas, por lo que todavía se seguirá utilizando la gasolina por un largo tiempo. Es una realidad que en unas décadas aumentará la demanda de autos eléctricos o híbridos y tendremos que adaptarnos, pero en el presente en México, aún se consumen cantidades industriales de gasolina.

Hay hechos que sin duda están precipitando el conflicto de gasolina. La guerra de Rusia con Ucrania, ha provocado algunas sanciones por parte de Estados Unidos, entre las cuales está no adquirir el petróleo ruso, lo que ocasiona que exista una menor oferta de este recurso en Europa y otras partes del mundo. O como el caso de China, que busca adelantarse a la revolución energética impulsando el uso de la energía solar, convirtiéndose en el mercado de energía solar más grande del mundo, fabricando más del 60% de los paneles solares a nivel mundial.

Sin duda, sobre esta base y el petróleo que tiene México, el cual representa aproximadamente 10 millones de barriles de las reservas mundiales, sería absurdo negar el papel que juegan las energías fósiles en el ámbito geopolítico hoy en día, por ejemplo Estados Unidos tuvo que cambiar su relación con Venezuela por la necesidad de hidrocarburos. A partir de eso se podrá construir una base de energías limpias con una visión de mediano y largo plazo.

La inauguración de Dos Bocas es un hecho histórico, pues fue construido en tan solo 4 años bajo la instrucción y la promesa del Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, de producir la gasolina en México y de no depender de otros países. Bajo su liderazgo y tan solo este año, se han inaugurado un aeropuerto y ahora la refinería, que serán en beneficio de las y los mexicanos. XXXTwitter: @LuisH_Fernandez