Efectos de la “Marea Rosa”: editoriales, intelectuales y enchiladas migrantes

La “Marea Rosa” caló y muy duro no sólo en los ánimos de Palacio Nacional, también hizo eco más allá de nuestras fronteras. “Un México gobernado por Xóchitl Gálvez sería un aliado para occidente”, así lo afirmó The Wall Street Journal en una editorial que tituló “Lo que está en juego en las elecciones de México”. Al mismo tiempo que se publicaba esta editorial, la comunidad intelectual mexicana firmaba un manifiesto para apoyar el proyecto de reconstrucción que ha prometido Xóchitl para regresar el esplendor cultural de nuestra nación que se perdió en los últimos seis años. Y ni qué decir de los migrantes que radican en los Estados Unidos, no sólo marcharon en ciudades como Chicago, San Diego o Los Ángeles, también están votando de manera electrónica para hacer sentir su decisión color rosa. El fin de semana quedó constancia de que somos millones los mexicanos que estamos conscientes de lo que está en juego en nuestro país, como bien lo plantea el diario neoyorquino. Por eso, salimos a marchar el 19 de mayo y lo seguiremos haciendo desde nuestras trincheras. Los efectos de la “Marea Rosa” son sólo una prueba de lo que, inevitablemente, cambiará en México el próximo 2 de junio.

Analicemos estos efectos post “Marea Rosa”. Primero, ¿por qué afirma The Wall Street Journal que la mejor opción es Xóchitl Gálvez? Porque, como lo dicen en su editorial, en Estados Unidos muchos reconocen el espíritu empresarial, la competencia y la apertura de mercado que Xóchitl ha propuesto durante su campaña, a diferencia de Claudia Sheinbaum que promete, como sus dos principales ejes de trabajo, la lealtad y continuidad del actual gobierno federal. Pero lo que más me llamó la atención de esta editorial, es que The Wall Street Journal dice que, de ganar Xóchitl, rompería con la política exterior de López Obrador (los especialistas en relaciones exteriores traducen dicha política como el “muro diplómatico” que ha construído el actual presidente). Además, en la editorial asegurán que AMLO ha estado utilizando la migración como moneda de cambio con Biden para evitar represalias de Estados Unidos respecto a la discriminación que ha tenido el gobierno federal de nuestro país con los inversionistas extranjeros en materia energética. La continuidad de estas “formas” de operar ante el mundo es lo que representa Sheinbaum para The Wall Street Journal, así de claro.

Por su parte, no podemos dejar de mencionar que los intelectuales de México han cerrado filas para decantarse por Gálvez Ruiz. ¿La razón? Los antropólogos, escritores, periodistas, sociólogos y académicos que integran la comunidad intelectual de nuestro país ven en la continuidad del gobierno federal un riesgo de regresión autoritaria. ¡Fuerte y contundente su postura! Pero eso no es todo, quienes firmaron el manifiesto exponen que ante la polarización que se vive en el país, es indispensable buscar la pluralidad democrática que propicie el diálogo y la sana discusión. Ante esta postura, Xóchitl les recordó a los intelectuales que en el tercer debate prometió ser una presidenta daltónica que no distinguiría entre colores partidistas y que, en su lugar, escucharía razones para sumar voluntades.

Finalmente, ¿qué podemos decir del efecto que tuvo la “Marea Rosa” entre los migrantes? Bueno, desde el fin de semana les vengo hablado de Doña Lupita, una migrante mexicana que radica en Chicago y que emprendió su negocio de comida mexicana. Pues Doña Lupita no sólo participó en la marcha junto a su familia desde Chicago y votará vía electrónica por la “indígena”, como me lo confirmó por mensaje, el domingo después del debate; ahora, también puso a la venta su negocio un nuevo platillo: las enchiladas rosas. ¡Van acompañadas de puuuro amor por México!, remata la publicidad que me mandó Doña Lupita por WhatsApp y que me pidió compartir entre todos nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos.

Juan Hernández

Analista de temas de migración

