El Espectador | Cuando acusaron a Peña Nieto de recibir sobornos de El Mayo

“Juez, Rey Zambada testificará que su hermano sabía sobre el primer escape y arregló y ayudó al Sr. Guzmán a escapar en 2001 y luego se reunió con él después de eso”, dijo William B. Purpura , uno de los abogados de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera , el 14 de noviembre de 2018.

De acuerdo con la transcripción de la causa criminal contra El Chapo en la Corte de Brooklyn, Purpura abundó sobre el testigo Jesús Zambada García : “Además, que Rey Zambada ha pagado, a petición del Mayo , al actual Presidente de México la considerable cantidad de seis millones de dólares o más en dos ocasiones separadas en un restaurante para que pueda continuar durante ese tiempo el tráfico mientras todo este tiempo él está a salvo en la Ciudad de México o en otras ciudades y que el Sr. Guzmán está huyendo,con un blanco en la espalda, en las montañas y es a quien el gobierno mexicano está dirigiendo ese punto. Eso es lo que la evidencia va a mostrar”.

Jeffrey H. Lichtman , del mismo equipo de defensa, agregó: “Creo que el punto que él está haciendo acerca de que el Mayo Zambada siguió pagando al gobierno mexicano, Presidente tras Presidente, dos seguidos, y de alguna manera permanece libre y que es quien constantemente está siendo cazado, es Guzmán”.

El Tribunal preguntó: “¿Cómo influye eso en si Guzmán en realidad cometió estos crímenes o no? “Estamos afirmando que el gobierno mexicano generó evidencias para perseguir al Sr. Guzmán porque estaban siendo pagados por el Mayo ”, respondió Lichtman.

“Podrían haber sido sobornados para dejar a Zambada en paz”, dijo el Tribunal. “Se les pagó para dejar en paz a Zambada. Guzmán fue perseguido año tras año, día tras día, década tras década. La razón por la que era perseguido y Zambada estaba cómodo y no había sido arrestado en 50 años porque estaba pagándole al gobierno”, reiteró Jeffrey H. Litchtman.

***

“No voy a entrar en conflicto delante del jurado. Lo que me gustaría argumentar es que el Mayo Zambada inculpó a Guzmán, hizo todos sus esfuerzos para mantener un objetivo en Guzmán mientras permanecía libre y lo que me gustaría decir, y díganme ahora si puedo o no, lo hizo sobornando al gobierno mexicano para que lo ayudara”, dijo la defensa de El Chapo en la Corte de Brooklyn.

—¿Tiene evidencia de eso? ¿Tiene evidencia?—, le preguntó la autoridad.

—¿Tengo evidencia? ¿Tengo evidencia de que Mayo Zambada estaba sobornando al gobierno?

—Con el fin de desviar la culpa, ese es el problema que tiene.

—Lo escucho. Quiero decir, entiendo que hay un pequeño salto para llegar a esa conclusión, pero es un argumento. ¿Por qué no puedo hacer ese argumento?

—Es un argumento si hay alguna evidencia sobre la cual un jurado pueda encontrar esto razonablemente. No he visto alguna evidencia antes del juicio. Todos ustedes conocen el caso mejor que yo. Como dije antes, tengo que advertirle a usted sobre prometerle a este jurado cosas que no puede cumplir.