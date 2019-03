El mundo de la realeza

UN REINADO LARGO QUE HA BATIDO RECORD /UNA ACLARACIÓN

Aclaración

Queridos lectores, reciban un saludo y primero, una aclaración. En mi artículo del pasado viernes hablé sobre un documental en donde se habla de las conexiones nazis con la reina Isabel y su familia. Para no herir sentimientos, no volveré a tocar estos temas, haciendo notar la molestia de monárquicos. Solo decir que no soy la única que escribe sobre esto. Una disculpa.

67 AÑOS DE REINADO

Muchos de nosotros solo hemos conocido a Isabel II como reina. Su esposo, no es rey por ser solo yerno de los fallecidos padres de su esposa. 67 años de trabajo, esfuerzo, porqué,aunque el duque, de 97 años de edad ya se jubiló, la reina, sigue trabajando. En abril cumplirá 93 años y en junio celebra su cumpleaños de manera oficial en una ceremonia que se llama Trooping of the color, o en español, se traduce como El saludo a la bandera.

No me meteré en cuestiones políticas, 67 años es todo un record para una mujer de 92 años y medio que maneja, monta a caballo, disfruta de su familia, que ha cometido errores como sus relaciones con la señora Thatcher QEPD.

Su majestad es una británica que tiene muchos conocimientos y una experiencia en un largo reinado. La reina y su esposo van a cumplir en noviembre 72 años de casados, aunque se conocieron en 1939.

Son un equipo. Son un matrimonio que han vencido obstáculos desde jóvenes como la segunda guerra mundial, y la oposición a que se realizara su matrimonio por parte de la abuela y los padres de la joven princesa: la reina María y los reyes Jorge VI e Isabel (no la confundamos con Isabel I Tudor, ya que era hija de un conde escocés y fue conocida, desde su viudez, como la reina madre).

Es importante destacar que es el reinado más largo que ha tenido el Reino Unido, siguiendo al del ya fallecido Rama IX de Tailandia, cuyo hijo será coronado pronto.

Desde 1952 la reina se ha ocupado de su trabajo con dedicación. Y este mes de mayo otra gran reina, Victoria I, se le recordará por su bicentenario de natalicio. Ella reinó más de 60 años, pero su tataranieta la superó con 67 años en el trono.

Es interesante comparar ambos reinados: dos mujeres en el trono, una enviudó joven y la otra sigue al lado de esposo tras más de 70 años desde que se conocieron. Ambas han reinado más de 60 años. Victoria sucedió en el trono a su tío, Guillermo IV, Isabel a su padre, Jorge VI, quien murió joven.

En ambos reinados hubo grandes avances tecnológicos: con Victoria, el cine, el ferrocarril, los autos-el inicio- el teléfono…con Isabel ya hasta la casa real tiene página oficial en internet, Facebook y tweeter.

Isabel II debo reconocer tiene muchos seguidores, fans de todas las edades. También habrá detractores, pero es respetable las opiniones de cada persona. ¿no creen?