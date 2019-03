El mundo de la realeza

JENNIE PRIMERA PARTE

Queridos lectores, reciban un saludo cordial. Les comentaré esta vez sobre dos libros -dos tomos- y una serie del mismo personaje: Lady Randolph Churchill.

Más conocida como Jennie, es la madre de sir Winston Churchill.

Les comento que esta dama me atrajo porque, no habiendo nacido aristócrata británica, lo fue. Madre de Winston y Jack Churchill, odiada por su suegra, la duquesa de Marlborough, fue amante de Eduardo VII, bisabuelo de Isabel II, del príncipe Charles Kinsky, etc… esposa de lord Randolph Churchill fue una mujer interesante a quien Lee Remick da vida en la serie del mismo título de este artículo. Editora, periodista, escritora, política, y, la primera mujer piloto aristócrata, les invito a ver esta serie que está en youtube y que son pocos capítulos. La serie es de 1974.

Jennie estaba en París con su madre y tres hermanas -ella era la segunda-, mientras el rico padre, un financiero especulador norteamericano, permanecía en Nueva York, para hacer una puesta en sociedad en Europa. Al igual que ahora la realeza se casa con plebeyas, en aquella época la nobleza europea arruinada buscaba el modo de ingresar una fortuna vía el matrimonio con una rica heredera norteamericana.



A la nobleza británica, el Imperio le salió caro. Como se podían importar materias primas, carne, lana, de todo, de las colonias, a precio irrisorio, los productos nacionales subieron de precio, los arrendatarios de sus grandes propiedades no podían entregarles gran cosa debido a que no podían vender sus productos. Tanto el amo Lord como los campesinos arrendatarios ingleses se arruinaron y muchos campesinos emigraron a las ciudades para trabajar en fábricas o lo que fuera, pero las familias nobles inglesas no concebían trabajar fuera del Ejército, la política o la abogacía, y, excepto casos de corrupción, con esos ingresos no podían mantener sus grandes palacios y propiedades. Así que las herederas americanas llegaron a familias inglesas linajudas cuyas suegras y cuñadas las miraban por encima del hombro.



Lord Randolph Churchill era el tercer hijo del séptimo duque de Malborough - que fue virrey en Irlanda - e iniciaba una vida política cuando conoció a la hermosa Jennie y en un arrebato pasional se casaron. Jennie sólo fue aceptada por los Malborough por la inmensa dote que dio el padre de Jennie. Enseguida nació su primer hijo, Winston -cuando sus padres estaban de visita en el palacio familiar de Blenheim, Jennie se puso de parto y Winston nació en el gran palacio familiar - hoy restaurado por la fortuna de Consuelo Vanderbilt, la infeliz esposa del primo de Winston, Charles Spencer-Churchill, noveno marqués de Malborough.



El escándalo rodeaba a la familia Spencer-Churchill. El nacimiento del segundo hijo de la pareja ya estuvo bajo las habladurías de que no era hijo de Lord Randolph, pero eso no significó nada para Winston, que siempre adoró a su hermano Jack. El hermano mayor de su padre, el octavo Duque, había protagonizado un escandaloso divorcio de la aristocrática madre de sus hijos tras haber tenido un hijo bastardo con la esposa de otro Lord, en cuyo divorcio implicó como testigos a Lord Randolph y al principe de Gales. Después se había casado con una millonaria viuda norteamericana. Como hemos señalado, su hijo se casaría con Consuelo Vandervilt, que aportó su fortuna y dos hijos al linaje antes de la separación. Sin embargo, esas dos bodas permitieron la resurrección de Bleheim Palace.