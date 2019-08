El mundo de la realeza

FELIPE VI, PRIMERO REY ANTES QUE SER HUMANO





Yo lo conocí por los medios muy joven. Él tenía 16 años y yo era mucho menor. Pero fue una familia real que aprecié. Vi cuando estudió en Lakefield, Canadá, cuando hizo el saludo a la bandera y el servicio militar.

Lloré cuando juró la constitución un 30 de enero, el mismo día que cumplió la mayoría de edad. Estuve cerca de él cuando realizó su primera visita a la UNAM.

Vi su boda y no me importó desvelarme. Y ¿ahora? Si se casó por amor no lo sé. Sólo les comento que, cuando recién se casó y se fue a vivir a su casa, cerca de La Zarzuela, ni con todo lo que ganaba como príncipe de Asturias pudo haber pagado su palacio en cientos de años.

El ahora rey Felipe vive una situación política difícil, como la reina Isabel, pero, el gobierno del monarca español ha subido al 50% según el diario El país todos los impuestos.

Según la cadena Ser: “Para el ciudadano de a pie:

“No se detalla, pero se prevé un aumento del 7,4% en las tasas y gastos que cobran las administraciones públicas por su papeleo.

"Las empresas que pongan a mujeres en sus Consejos de Administración van a poder desgravarse el sueldo que les pagan si alcanzan la paridad entre hombres y mujeres directivas.”

Según El país.es: “Los precios de los alquileres se sitúan en máximos históricos en buena parte de la geografía nacional, según datos de los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa. De acuerdo con las estadísticas del INE, la proporción de personas en alquiler sube. Llega al 17% frente al 13% de 2007. Y entre los jóvenes de 16 a 29 años, el porcentaje alcanza ahora el 48%.”

Mientras tanto, y según llegue a un acuerdo el gobierno, el rey participa en las regatas “copa del rey” junto con el rey Harald de Noruega.

Es importante también, destacar, que el 4 de abril de 2018, la casa del rey dio a conocer que “ el rey visitó al Regimiento de Guerra Electrónica nº 32 , ubicado en la Base Militar sevillana de “El Copero donde le fue dado una explicación sobre el funcionamiento y capacidades del Regimiento, recorrió la Unidad de Guerra Electrónica de Cobertura Global, el Centro de Integración Terrestre y la Unidad de Apoyo al Servicio de Guerra Electrónica . Esta explota sistemas modernos de avanzada tecnología desplegados geográficamente en un amplio espacio. El personal que opera los sistemas tiene una alta cualificación, ya que debe emplear medios basados en aplicaciones informáticas complejas”.

La guerra electrónica (abreviado a veces, EW, del inglés Electronic Warfare) consiste en una actividad tecnológica y electrónica con el fin de determinar, explotar, reducir o impedir el uso hostil de todos los espectros de energía, por ejemplo el electromagnético, etc. por parte del adversario y a la vez conservar la utilización de dicho espectro en beneficio propio.

“La utilización militar de equipos electrónicos alcanza a todos los niveles y modalidades de combate. Los equipos de comunicaciones permiten el control en tiempo real de todos los escalones de las fuerzas de combate y facilita al jefe de las mismas los datos necesarios para evaluar la situación. Desde la invención del radar durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra electrónica no ha cesado de progresar hasta constituirse hoy en día en el factor decisivo. “