El mundo de la realeza | La realeza y el México de López Obrador

“Estoy emocionada con los resultados de las elecciones, es esperanzador saber que el próximo presidente de México trabajará por sacar adelante a los que menos tienen” con esta declaración de Elena Poniatowska, “la princesa escritora” para nuestro periódico, empiezo este artículo.

Nuestro país, que está lleno de cultura e historia, de tradiciones, desde la monarquía hasta ahora nuestra república, ahora ha aceptado el cambio, un cambio que se dará no solo en este próximo sexenio, sino a partir de este en adelante.

Los británicos, por ejemplo, probaron la república en 1649, cuando ejecutaron a su rey, Carlos I, y no funcionó el cambio. México no solo lo acepta, sino que lo necesita.

Gran Bretaña cuenta con una monarquía parlamentaria, aunque sabemos que quien ejecuta la decisión final de cualquier circunstancia como una guerra, es la reina.

Vivimos con Maximiliano la misma política radical que ostentaban los juaristas, y ahora López Obrador la ejecutará. Primeramente, felicito al presidente electo por su éxito al ganar la presidencia.

Cuando un monarca toma asiento en el trono por vez primera, hace un juramento. Andrés Manuel lo tendrá que hacer y respetar, como el monarca, con la diferencia que López Obrador respetará las leyes de “Reforma.”

Cada monarquía sobre todo las europeas, han evolucionado. Cada historia de cada país es rica en cultura y sabores, gastronomía, geografía, etc. ¿Debe López Obrador seguir el ejemplo de las monarquías constitucionales y de otras repúblicas democráticas cuando sea oficialmente, presidente de la nación?



López Obrador debe, primeramente, unir a la nación. Como los monarcas hacen cuando suben al trono, y más si ya tiene cierta experiencia “política”, debe de tratar de empezar a cumplir con las exigencias y necesidades que urgentemente tiene la nación. Y la nación debe demandarle que cumpla, porque será su obligación.

Recordemos a Maximiliano I, cierto, extranjero pero mexicano de corazón, que quería y consideró seguir la política juarista- iglesia-estado separados, etc, quería seguir el modelo de los gobiernos europeos.

La ahora oposición mexicana, llamaba a Andrés Manuel “populista” y les pregunto, queridos lectores ¿Juárez era populista? ¿A qué se refieren con ese término?

Si llamar populismo es fijarse en el qué le falta a la nación, en la educación, etc, sí, hay gente populista porque se necesita ver por los demás. Para la oposición, ahora, ser populista tiene que ver con “ser un peligro para la nación”.

En el caso de las monarquías, los royals tienen su trabajo, y usan su poder e influencia en ciertos casos para aplastar las protestas no las monarquías europeas, aunque, por ejemplo, la británica se hizo más rica desde el 2017.

Pedro Baños, autor del libro “Así se domina al mundo” libro del que también les mencionaré después, habla de lo que el imperialismo representa para el mundo, cómo se crean los conflictos militares y económicos no importando si son monarquías o repúblicas. Por eso es importante que el nuevo presidente electo cumpla no tanto con las promesas de campaña, sino que de origen al cambio: de una dictadura priísta a una democracia, y eso tarda, no es cuestión de solo un sexenio.

Isabel II de Inglaterra tenía 26 años en 1952 cuando subió al trono. ¿Qué pasó? Que nadie la orientó para ser reina. Si, cierto, sabía acerca de leyes pero no cómo aplicarlas. 66 años han pasado y la soberana, consolidó la monarquía, el poder parlamentario, y, a pesar que Londres y todo el país está espiado por el servicio secreto “alias” la realeza, la soberana es respetada.

66 años con crisis, como la muerte de Lady Di, que trajo como consecuencia críticas a los royals británicos hasta que la reina entendió que el pueblo es el que “manda”.

Con este ejemplo les comento que, si la monarca no hubiera salido y dicho su pésame al pueblo, este la hubiera destronado como los franceses hicieron a María Antonieta y a Luis en su tiempo.

Si, la reina tiene poder, pero el pueblo pone el límite como nosotros lo hemos hecho ahora al lanzar del poder a los abusadores y corruptos. Felicidades a Andrés Manuel, felicidades señor presidente. Seguiremos informando.