Fama / Michelle Renaud se va a vivir a España y alguien enfurece

Matías Novoa y su esposa, Michelle Renaud se llevaron a Marcelo, hijo de ella de siete añitos, a vivir a Madrid. El problema es que a ambos se les olvidó que el nene tiene papá y esperan que Josué Alvarado, papá de Marcelo sea cooperativo y entienda que llevarse a su hijo a vivir a Europa es una oportunidad por la que cualquier padre se pondría feliz.

Pero a él no le hace gracia, ni le causa gran emoción, que se lleven a su nene a España porque piensa: -No se están llevando a mi hijo a Tepetongo sino a España, es mi único hijo y tal vez nunca quiera regresar a vivir a México porque sólo es un niño y si está cómodo y tranquilo se olvide de su papi-. Por eso al papá no le hace gracia que allá se forme una familia tan feliz. Vale, que esa es la felicidad de Michelle, falta ver de qué lado de la historia juega él.

MATÍAS NOVOA: “MI HIJO YA PUEDE DECIDIR SI QUIERE VENIRSE CONMIGO”

Matías Novoa, esposo de Michelle Renaud ya también dijo: “Espero que mi hijo que ya tiene 13 años y ya puede decidir que es lo que quiere, se venga pronto con nosotros a vivir a España.”

Es que todas las historias tienen muchas versiones, aquí hay un padre dolido extrañando a su hijo y una señora que dice, a mi hijo no le han dado manutención durante dos años, aunque aquí vemos su casa hermosa en Madrid, entonces resulta que para que unos sean felices allá, en su palacio glamoroso, otros tienen que ser infelices aquí. En esta, como en todas las historias una cosa piensa el burro y otra el que lo está montando.

“MI PETICIÓN A DIOS ES UN MARIDO COMO EL DE YURI”: OLGA BREESKIN

Le pregunté a Olga Breeskin quien llegó a México para estelarizar la obra de teatro “Aventurera” de Juan Osorio en el papel que interpretaba Carmen Salinas:

¿Como eres cristiana ya no haces el amor con nadie?

“No lo hago, porque no le voy a regalar mi cuerpo a alguien con el que no tenga votos matrimoniales, sólo que un 'siervito’ se quiera casar conmigo, mientras no me puedo hacer una sola carne con cualquier pelafustán, debo honrar mi cuerpo y mucho menos puedo venderlo, lo vendí varias veces, no les decía vale tanto, pero el resultado era el mismo, porque a cambio de que me dieran súper regalos me entregaba. A la diva el cochecito de mis sueños: ¡vengache para acá con su rey! No me paraba en Insurgentes con tacón dorado, pero acababa en la misma cama y en el mismo colchón.”

¿Cómo quieres un marido, joven o viejo?

“Mi petición es un esposo Pastor como el de Yuri, pero sesentón, no quiero uno de 80, ni empujar la silla de nadie, ¡cristiana pero no tonta!”