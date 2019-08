La Crème de la Crème

¡A ver si en eso sí!

El lunes se plantaron más de 350 millones de árboles en sólo ¡12 horas!, según informó Getahun Mekuria, ministro de Innovación y Tecnología de Etiopía.

La maratónica jornada tuvo lugar en más de mil zonas de aquel país africano, y los líderes de la iniciativa afirmaron que es un nuevo récord mundial.

¡Pues nosotros, aunque no tan rápido como ellos, queremos batir ese récord sembrando nuestro millón de hectáreas de árboles frutales y maderables! Y estaría bien batir el record de árboles sembrados, ya que con sus maratonistas nunca hemos podido…

Cumpleañera

¡Felicidades y mucho éxito a Tv Azteca por sus primeros 26 años de vida, tan posicionada como empresa líder en la pantalla chica por sus altos índices de audiencia!

Sin cambios ideológicos

Una grabación histórica, difundida este jueves por la revista The Atlantic, da cuenta de una conversación racista entre el entonces presidente de EU, Richard Nixon, y el gobernador de California y después presidente, Ronald Reagan.

Ambos se quejaban de los votos de algunos delegados de la ONU, en su mayoría votantes de países de África, que se opusieron a Washington respecto a reconocer a la República Popular de China como un miembro de la ONU.

El resultado de la votación causó la furia de Reagan.

“La noche de ayer, te digo, ver esa cosa en la televisión como lo hice. El ver a esos monos de esos países africanos. ¡Malditos sean, todavía se ven incómodos utilizando zapatos”, dijo Ronald Reagan.

¡No cabe duda que los gringos traen el racismo en el ADN!, ¡si no debemos sorprendernos con Donald Trump y su verborrea racista…!





¡Y no nomás allá hace aire!

La conversación se dio en un chat entre funcionarios el pasado 18 de junio, según denunciaron.

La procuradora federal de Protección a niñas, niños y adolescentes (PFPNNA), Martha Yolanda López Bravo, llamó ‘caníbales” a los africanos migrantes que se encuentran en Chiapas.

El subdirector de Representación Jurídica, Salvador Silva Becerra, le respondió jocosamente:

“jajaja, no me vallan (sic) a ver con ojos de rostizado”, haciendo referencia al hambre de los migrantes.

¡Este garbanzo faltaba en la olla!, como seguramente tienen sangre anglosajona!

¿In-im-puta-ble?

Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, aseguró que hay una "mala percepción" por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en las acusaciones contra la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).

¡Ahora sí ¡Chayito Robles ya debe preocuparse! Que recuerde que, en la administración pública, el ‘mero mero’ quizá no es culpable, pero sí responsable, pues no se mueve una hoja si el jefe no lo autoriza.

Una disculpa por el error ortográfico del título de esta columna, no separamos las 3a y 4a sílabas (quién sabe por qué…)