La crème de la crème / ¡Arrancaaaan!

¡Qué Dream Teams!

Pues ya están completos los equipos de campaña de los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Cada uno de ellos consideró que tiene ‘el mejor equipazo’.

Esperemos que no resulte ‘vana la nuez’…, porque si no, ‘van de nuez’ a cajetearla…

¡Vergüenza mundial!

El destino del hacker y jefe de Wikileaks, Julian Assange, se definirá pronto.

Los tribunales británicos decidirán si es o no extraditado a EU para cumplir una condena de hasta 175 años, por haber filtrado documentos secretos norteamericanos.

Ojalá la sentencia del jurado de allá no sea chafa como las que toman nuestros jueces acá, y sea: ‘’Get out of jail! ’’ (¡sal de la cárcel!)

¿Él sí tuvooo?

El expresidente Vicente Fox regresó a la red X (antes Tuiter), luego de 3 meses de ausencia:

‘’Claudia, tú no vas a ser presidenta, no tienes las calificaciones, no tienes la honestidad, no tienes el comportamiento y la verdad que se requiere para ser presidente de este gran país, dijo"…

No cabe duda que, no hay peor ciego…

Ejemplo a seguir

A partir de agosto, ¡matrícula gratuita para todos los alumnos de Medicina de una de las universidades más pobres de EE.UU!

Esto, gracias a la profesora emérita de 93 años, Ruth Gottesman, quien donó ¡mil millones de dólares! a la Escuela de Medicina Albert Einstein del Bronx, en Nueva York.

¡Wow! A ver si los políticos que han saqueado México, hacen copy paste a la profesora Gottesman y también otorgan donativos monetarios a las diferentes mexican universidades…

¡Apúrenseee!

A una semana de que fueron a evaluar el estado de salud de la paquiderma Annie, y constatar las inadecuadas condiciones en las que vive, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) llamó a la Semarnat a no dilatar más su traslado.

Pero Annie sigue encadenada en el mismo predio del Circo Atayde en el que ha estado sola y rodeada de cámpers desde hace 5 años, y todavía no se sabe cuál será su destino…

Idealismo puro

Antes de prenderse fuego, el militar estadounidense Aaron Bushnell, de 25 años, afirmó que "ya no sería cómplice del genocidio", y en lo que calificó un "acto extremo de protesta" y se inmoló este domingo frente a la embajada israelí en Washington, al grito de “Palestina libre”.se intentó extinguir las llamas, pero Aaron no sobrevivió...

Óyelo tú, mi Biden, y escúchalo tú, Netanyahu…

Día inolvidable

Ayer, Día de la Cero Discriminación, Día Internacional de la Silla de Ruedas, Día Mundial del Cumplido, y aquí en México, ¡felicidades a la actriz María Victoria por sus 97 años!