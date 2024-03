La crème de la crème / A 30 años… y sin esclarecer nada… 

Gloriosos cambios

Los nombres de 30 destacadas mujeres sustituirán los nombres de expresidentes o personajes polémicos de historia.

Al dar a conocer la plataforma “ Ciudad de Heroínas ”, Martí Batres, jefe de gobierno, detalló que a través de un sitio web, la ciudadanía podrá votar por destacados perfiles femeninos que serán los nuevos nombres de distintas vialidades.

“Queremos incorporar los nombres de mujeres destacadas, de México y del mundo, que sustituyan nombres de hombres no deberían estar impresos en ninguna calle de la Ciudad de México”, explicó.

¡Síii!, hasta que se va a dejar de enaltecer a quienes ni siquiera lo merecen…, como tantas calles y avenidas ‘Gustavo Díaz Ordaz’..!

¡Una buenísima!

¡Por fin! Este jueves, Annie, la elefanta que vivió rodeada de campers y amarrada de una pata durante 5 años en un predio en Lagos de Moreno, Jalisco, fue trasladada al Zoológico de San Juan de Aragón.

Ahora inicia un proceso de acoplamiento para integrarla con las otras dos elefantas africanas: Ely y Gypsy que están ahí.

¡Pues que todo vaya bien para ese trío de paquidermas!

Una malísima

Donde no va bien, y eso que es Europa, donde como cada año, los perros de caza, especialmente galgos, cuando los cazadores que los usaban como herramientas’ consideran que ya no sirven, son abandonados, o asesinados por los propios cazadores...

Ellos sí que aplican eso de, ‘’úsese y tírese…’’

Guarderías XYZ

La candidata Xóchitl Gálvez criticó que sean las mujeres las que siempre cargan con la responsabilidad de cuidar a las personas mayores.

´´Yo me quedé con mis padres 10 años, porque mis hermanos me los mandaron... no, cabrón, no los quieres cuidar, es la verdad, por eso me los mandaron”.

“Tenemos que impulsar La Universidad de la Vida para que los adultos mayores pasen el transcurso del día, donde sus familiares los dejen. Ahí hay actividades culturales, alimento y médico”, señaló. ‘’Ya por la noche su familia pase por ellos’’, dijo Xóchitl…

¿Incluirán ‘pediatras para adultos mayores’(sic)? El proyecto es bueno, pero con que no sean como la Guardería ABC…

Autopatiño

En esta semana hubo nuevas xochiocurrencias:

1.Ante la muestra de violencia entre miembros de su campaña, Xóchitl Gálvez expresó su desaprobación y atribuyó el incidente a "testosteronas sin control"...

2. Xóchitl Gálvez consume caramelos después de hablar mucho tiempo. Después se los saca.

“No hay chicle, no estén chingando”, dijo en un encuentro con la Coparmex...pero igual se lo sacó de la boca y lo pegó en su silla…

3. “Los necesito. Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad”, pidió Xóchitl… (no violatorio de la ley el voto corporativo, ¿verdad?)

Descontrolada

Una maestra de una primaria de Toluca, fue denunciada porque acostumbraba tirar los cuadernos de sus alumnos para que estos los recogieran del suelo…

El video de la maestra del Edomex –ya suspendida- se hizo viral, acumulando cinco millones de reproducciones. Los padres exigieron su destitución…

¡Aquí no fue testosterona, sino ‘’progesterona sin control’’!, ¡qué le pasa!