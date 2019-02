Hay obsesiones que no tienen límites, una de ellas es la de Donald Trump y el muro. Después de la batalla por el presupuesto que acabó perdiendo en todos los sentidos, hoy da un nuevo paso hacia la sinrazón a través de una declaración de emergencia, que no es otra cosa más que un fraude a la división de poderes, es gastar un dinero que el Congreso no aprobó para una emergencia inexistente.

Con esto, él aspira a liberar miles de millones de dólares con los que construiría el muro sin restricción o limitación alguna. Sin duda, es una salida política que hay que entender en su concatenado de absurdos, el pleito y la operación Venezuela para que olvide lo del presupuesto y una vez agotado el tema hacer la declaración de “emergencia nacional”.

Jurídicamente es vulnerable, ya que 16 estados anunciaron su demanda al Gobierno con lo que se iría a un litigio de largo plazo, pocos creen que el muro se construirá así, pero esta jugada lo revitaliza entre sus seguidores, una muestra de esto es la encuesta publicada por npr.org, en la cual el 61 por ciento de los ciudadanos norteamericanos rechazan esta declaración, pero un importante 85 por ciento de los republicanos y el 33 por ciento de los independientes la apoya.

Sin embargo, esto no asombra a nadie ya que prácticamente son los mismos números de su aprobación en el cargo que son totalmente idénticos. Trump sigue apostando a su feligresía, la consolida y eso le da la base suficiente para ser el candidato republicano natural y con estos números no es improbable la reelección.

En este entuerto armado por Trump hay un elemento que no podemos obviar y es la habilidad del Canciller Marcelo Ebrard para que México no tenga costos en esa comedia de enredos armada por Trump, nuevamente la diplomacia mexicana, a través del respeto a las decisiones soberanas, se mantiene como un actor digno y eficaz.

Lo que sigue es que la emergencia perderá atención mediática y Trump sin duda generará un nuevo escándalo que le dará oxígeno para el siguiente momento político.

