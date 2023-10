La guerra desde TikTok 

Al inicio de una guerra, lo primero que se pierde es la verdad. El conflicto en Medio Oriente lo ha confirmado. Los bandos enemigos recrudecen sus narrativas a través del uso de las redes sociodigitales gracias a la inmediatez y al poco rigor periodístico de algunos medios que difunden los mensajes sin corroborar la información.

Recientemente, Technology Transparency Project, plataforma especializada en rastrear actividades delictivas, informó que el grupo terrorista Hamas emplea cuentas premium en la plataforma X para difundir videos con tintes propagandísticos; este hecho se da en un contexto en que Elon Musk, propietario de esta red, despidió a gran parte del equipo responsable de supervisar las publicaciones de sus usuarios.

En TikTok, no ocurre algo diferente; si quieres consultar noticias debes nadar contra la corriente del algoritmo; de acuerdo con el estudio: “La experiencia de evitar noticias en TikTok”, de Nick Hagar (The New York Times) y Nicholas Diakopoulos (Universidad Northwestern) publicado en la revista New Media & Society, donde se estudia la relación de las noticias en el algoritmo de la red sociodigital, que en México cuenta con más de 57.5 millones de usuarios.

Se analizaron cuatro destacadas organizaciones de noticias estadounidenses y el cruce de información con 10 mil cuentas recomendadas. Esta información fue analizada por 60 robots, quienes compararon las transcripciones con los titulares de The New York Times. “Los robots fueron programados con diferentes niveles de interés en las noticias y en conjunto analizaron más de seis mil 500 videos. También se recopilaron hashtags de tendencias diarias durante una semana y evaluaron métricas de más de 100 cuentas de noticias en EE. UU.”

La conclusión es que TikTok es una meseta de noticias. De los más de seis mil vídeos, solo seis se clasificaron como noticias. “El algoritmo For You Page prácticamente no muestra contenido de noticias". Otro hallazgo es que “el algoritmo no reconoce a los productores de noticias”. Con respecto a los hashtags, se analizaron 700 y solo uno #breakingnews, estuvo relacionado con información noticiosa, ya que “contenía gran cantidad de información errónea y videos de comedia”.

En otro estudio se afirma que existe una creciente preocupación sobre cómo los jóvenes acceden a las noticias: “Alrededor del 40% de las personas entre 18 y 24 años dependen de las redes para informarse, pero muchos adultos jóvenes prácticamente no encuentran ninguna noticia en su vida cotidiana. Entonces, ¿Qué indican esos enfoques sobre el futuro de las noticias?”.

Tal vez lo que el gremio periodístico no quiere leer, es que muchos usuarios utilizan las redes como un escaparate del mundo y “la arquitectura de la plataforma de TikTok es personal y su trabajo es evitar las noticias". A esto hay que añadir la crisis de confianza en el periodismo, lo que genera una brecha en la comprensión de “cómo las audiencias hacen juicios sobre la confiabilidad de las noticias en su vida cotidiana”.

En conclusión, TikTok no es una fuente confiable para informarse y sí para el entretenimiento. En el actual conflicto bélico de Medio Oriente la verdad nuevamente es rehén de ambos bandos; como un modo de garantía para exigir a un tercero, la opinión pública, que satisfaga y apoye sus exigencias.





Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco