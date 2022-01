La importancia del enfoque y la especialización

Cuantas veces escuchamos decir que hay una crisis de algo o incluso sentimos que nos estamos viendo afectados por alguna crisis en especial , sin embargo difícilmente nos ponemos a reflexionar sobre las causas que nos han llevado a esa situación con el firme propósito de que no nos vuelva a suceder o en su caso para salir de ello lo mejor librados.

En el mundo de los negocios los directivos tienen la enorme responsabilidad de sacar adelante a sus empresas, sin importar el entorno económico que prive en el medio nacional e incluso en el internacional, llegado a este punto es importante no perder de vista cual es la esencia del negocio , que es lo que lo ha hecho exitoso y no perder de vista el enfoque original.

Enfocarse es el nombre del juego, no puede una empresa querer ser todo para todos, el enfoque en lo que nos ha hecho exitosos es vital para no perder de vista los objetivos y no perder recursos valiosos como tiempo y dinero en demasiadas opciones y/o productos para nuestros clientes.

El enfoque va de la mano con la especialización, si queremos que los clientes nos busquen y nos prefieran por encima de otras opciones , debemos estar en la mente de ellos como especialistas en algo, y ese algo debe generarles valor agregado para que no solo nos busquen sino que pasado el cliente incluso nos necesiten.

Cuando la dinámica de la competencia nos pone en la disyuntiva de hacia adonde dirigir nuestros esfuerzos, nos pone enfrente la tentación de ampliar nuestra oferta entrando a una serie de productos y servicios que no necesariamente sabemos manejar con el profesionalismo de aquellos productos ó servicios que son parte de nuestra esencia, por lo que el tomar una mala decisión por parte del equipo directivo puede llevar a la empresa a una crisis de identidad y consecuentemente a una crisis financiera.

En un mundo altamente globalizado, la penetración de las empresas será mayor en la medida de que puedan estandarizar su oferta, y esto lo vemos claramente en el comercio internacional , donde empresas de países pequeños resaltan en mercados altamente competidos gracias a su estandarización, a su especialización y sobre todo resaltan gracias a que están enfocados en algo que genera valor agregado mejor que lo que puede generar su competencia.

La sabiduría popular dice que quien mucho abarca poco aprieta, por ello lo ideal es tener simplicidad en el enfoque, que sea fácil de dar a conocer, fácil de comunicar en redes sociales y en diversas formas de publicidad y mercadotecnia, aunque parezca increíble también ayuda a que nuestros propios colaboradores entiendan hacia donde va el negocio.

El enfoque y la especialización permiten a una empresa estar en el “Top of mind” de los clientes, sin embargo no hay que perder de vista que un enfoque no es para toda la vida de la empresa, si la empresa desea continuar con éxito en los negocios deberá de irse adaptando poco a poco y no de golpe a los cambios en las necesidades de sus clientes y esto se llama “reenfocarse”.