La moviola

Querida Miss Poppins:

Gerardo Gil Ballesteros





Señorita Poppins, disculpe me atreva a escribirle estas líneas en fechas complicadas. Sobre todo ahora que regresa a la pantalla grande ¡luego de 54 años, de su última incursión¡, pero la ocasión lo amerita.

Todos recordamos aquel filme que llevó su enigmático nombre dirigido por Robert Stevenson. Era 1964, década en la que sucedían muchas cosas importantes, pero la liberación femenina tomaba protagonismo.

Ahí está el maravilloso personaje de la madre de los niños a su cargo, una dama en plan de sufragista Winifred (Glynis Johns). Muestra de cómo Disney sabe adaptar sus historias a los tiempos.

Por eso que me atrevo a decir, de manera muy respetuosa, ya que deseo evitar su mirada de desaprobación, que dedica de vez en cuando a mis primos Banks, que siempre he visto en usted,- además de en lady Banks- a uno de los primeros personajes de vocación feminista con su aire independiente y firme. Es usted una pionera Mis Poppins.

Ha sido lo anterior de manera discreta. ¿Qué ya viene Captain Marvel? ¡bah! ¿y Wonder Woman? ¡bah¡ también. Usted no necesita, lo digo con respeto, un traje de baño para correr sus aventuras en plena calle (dicho lo anterior, y espero no considere de mal gusto mi picardía, me congratulo – y mucho- de que Gal Gadot lo haga). Pero esas cosas no son para una dama de su alcurnia.

Por eso, su regreso en este 2018 me llama la atención. El regreso de Mary Poppins (Rob Marshall,2018) ahora con el rostro de Emily Blunt, quien logra captar la esencia que su autora P.L Travers –otra dama que ha sido todo un caso-. Imaginó.

La historia, se basa en el segundo de los libros que cuentan sus aventuras. Con ligeras adaptaciones, en la que usted, dulce dama, regresa a casa de los Banks, que ya han crecido, para evitar que Michael (Ben Wishaw), viudo, pierda su casa y de paso se le quite lo depresivo y pueda crías a sus tres a-do-.ra-bles hijos. Y más faltaba. ¿Se ha dado cuenta de que los antes personajes infantiles de Disney cuando crecen son unos fracasados?

En cuanto a Jane (Emily Mortimer), recupera el espíritu que hereda de su madre y lucha en la Inglaterra de los treinta por los derechos de las minorías.

Pero quien se lleva las palmas es Lin-Manuel Miranda como el farolero Jack. Cabe añadir que el director Marshall, dota de ritmo interno a esta entrega, con líneas argumentales más complejas, sin dejar la magia de lado.

Es verdad que no hay un número que uno recuerde al salir del cine. Pero en suma su regreso pasa la prueba. Correcto y con algo de magia.

Quise expresar en estas breves líneas mi parecer por su regreso y sobre todo a usted y los lectores de El Sol De México un muy pero muy feliz 2019.

Atte.

Gerardo Gil Ballesteros

Twitter: @lamoviola