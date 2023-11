@lamoviola

Con un manejo del suspenso bien armado, dosificado y sin caer en los excesos, Carlos Carrera expone los secretos, las miasmas que se esconden pero a la menor provocación salen de su oscuridad en una familia en apariencia perfecta. Confesiones es un trabajo de oficio tal vez, poco personal para su director, pero con el suficiente soporte para salir más que a flote. Alberto Chimal en el guion y actuaciones que dan solidez en todo momento ayudan a lo que en por principio es una anécdota mínima, pero que explora en la miseria detrás de la cotidianeidad hogareña.

Claudia Ramírez, Luis Gnecco, Juan Manuel Bernal, Emilio Treviño, responden bien al peso que cae sobre ellos en el relato, ya que todo se desarrolla en una residencia: una familia de un médico acomodado, deberá enfrentar el aparente secuestro de la más pequeña, hasta que un hombre enmascarado se aparece en su casa para decirles que la cosa no es el dinero. Cada miembro, madre neurótica, padre consentidor e hijo junior, deberán confesar algún oscuro secreto para salvar a la niña. No es muy original el asunto, pero la verdad está bien realizado y el filme si se quiere, aunque no parece ser su intención básica, navega en la podredumbre que se esconden detrás de “una bonita familia” que además explota a su trabajadora doméstica, pero con muy buenas maneras.

Vale la pena verlo por el talento y oficio de Carrera, Chimal y su cuadro de actores.

El tema de la crisis familiar se vuelve común en el cine nacional, está próxima a estrenarse A cielo abierto (Santiago y Mariana Arriaga, 2023), bien recibida en festivales internacionales: hizo su debut en el de Venecia y hace unos días se pudo ver en Morelia.

Con guion de Guillermo Arriaga, el filme es una odisea de crecimiento juvenil, para no poner hoy Coming-of-age, y Road movie, que siguen la línea del guionista y cineasta, padre de los directores, A cielo abierto es un relato de amor, venganza y madurez. Los personajes luchan entre su naturaleza salvaje, de caza y la profunda necesidad de redención.

Dos jóvenes adolescentes, deciden buscar al hombre responsable de la muerte de su padre en un accidente carretero. Los acompaña su hermanastra y el bobón novio de esta. Igual que en Confesiones, las actuaciones son sólidas y están a cargo de un joven reparto: Máximo Hollander, Theo Goldin, Federica García y Sergio Mayer Mori. Ya nos ocuparemos más a fondo, pero es un relato de dolor, perdón y crecimiento. Arriaga comprueba que es un gran escritor. Ojalá se estrene pronto.

Por cierto ya que abordamos cine y juventud, del 23 al 26 de octubre la Universidad Intercontinental realizó su semana de la comunicación y este año se lo dedicó al séptimo arte, participaron personajes estelares del quehacer fílmico en México como Armando Casas, quien ha sido elegido como Presidente de la AMACC, para el periodo 2023-2025, Carlos Saldaña, Director del Festival Internacional Cineminuto, Javier Arath Cortés de RTC, ya que además del financiamiento y producción del cine nacional se habló del polémico tema de la clasificación, que causó interés en los chavos. Representantes de IMCINE y sobre todo una nutrida participación comprueban que el cine y la cultura son cohesión social.