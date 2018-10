La política me da risa | Cubrirá GCdmx desabasto de agua por mantenimiento

SONRISAS.- El titular del gobierno capitalino, José Ramón Amieva, ya salió a explicar que del 31 de octubre al 8 de noviembre próximos la contingencia por el desabasto de agua será cubierta con la instalación de 78 puntos de abastecimiento distribuidos por toda la geografía capitalina, los cuales estarán perfectamente custodiados, esto con el fin de evitar algún brote de violencia.

Asimismo, el jefe de gobierno señaló que sólo dos alcaldías (Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo) sufrirán un corte total del servicio, esto gracias a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) determinaron aplicar mayor presión al sistema Lerma, lo cual beneficiará a las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Así las cosas, el 31 de octubre a las 5:00 am toda la capital se quedará sin agua, pero gracias a que los tanques serán llenados previamente el servicio estará hasta mediodía; el 1o de noviembre 50% de la ciudad ya no dispondrá de agua; del 2 al 4 de noviembre priorizarán el llenado de los depósitos en escuelas, hospitales, reclusorios y asilos; el mismo 4 de noviembre a partir de las 5:00 am comenzará el llenado de los tanques del Cutzamala, por lo que el servicio en la capital será parcial; del 5 al 7 de noviembre todos los tanques del sistema ya estarán llenos, pero las reservas para la capital seguirán a muy bajo nivel y ya para el 8 de noviembre todo el servicio estará reestablecido al 100%. Ufff!!! Tomen sus precauciones, por favor.

RISAS.- El todavía secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Arturo Zamora Jiménez, se inscribió ante la Comisión de Procesos Internos del PRI para contender por la Secretaría General del CEN del tricolor y fue José Rubén Escajeda, presidente de dicha comisión, quien le dio el visto bueno. *** Y pues como nadie más se ha presentado para reclamar esta posición, es un hecho que el tapatío se erigirá como el próximo secretario general del PRI.

CARCAJADAS.- Pese de la reducción en los presupuestos anuales, el gobierno de la República cumplió con las obras comprometidas en el Programa Nacional de Infraestructura, señaló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, durante su participaciónen la Glosa del VI Informe de Gobierno ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, destacando que el actuar de esta dependencia se ha realizado bajo una política de resultados *** Asimismo, asumió frente a los legisladores el compromiso del Estándar de Contrataciones Abiertas en tres proyectos emblemáticos: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Red Compartida y el Nuevo Puerto de Veracruz.

LA PERLA DEL FIN DE SEMANA.- No sé por qué, pero me acordé del amenísimo Beto el Boticario. Y es que después de enterarme de la propuesta del diputado federal de Morena, Sergio Mayer Bretón, de cambiarle el nombre a la Comisión de Cultura, por el de Comisión de las Culturas, no me queda más que ponerme de pie. Premio Nobel… ¡ahí te voy!

