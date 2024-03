La vanidad nos degrada

MIRAR

Todos estamos expuestos a la tentación de la vanidad. En mi pueblo, a raíz de mi nombramiento como cardenal, me hicieron un monumento, una estatua de cantera, sin que yo lo supiera antes y sin estar de acuerdo con ello. Eso puede hacerme sentir grande, importante y creerme más de lo que soy; por eso, me hace mucho bien ir allá cada fin de semana, convivir con mis raíces, para que la vanidad cardenalicia no me domine.

Hay quienes presumen y menosprecian a los demás porque visten en forma más elegante, tienen vehículos lujosos, poseen una casa bonita, usan el celular o el reloj de última generación, lograron un título universitario con más futuro económico, gozan de una figura física más atractiva. Las apariencias pueden engañar a los demás y a uno mismo. No valemos más por lo que tenemos o aparecemos, sino por lo que somos.

En el ejercicio del gobierno, esta tentación puede contaminar todo. Como los que sólo presumen sus logros, que pueden ser ciertos, pero no reconocen sus deficiencias y errores. Se comparan con otros y los descalifican; ofenden a quienes no están de acuerdo con ellos; son astutos para evadir las leyes e influir en conseguir el voto favorable a su color; no toleran que se les haga ver la realidad, por ejemplo la inseguridad y la violencia que nos ha invadido; sólo culpan a regímenes anteriores, en vez de reconocer que no han resuelto los agudos problemas que padecemos, como lo prometieron en su campaña. Para sostener su vanidad, gastan enormes cantidades en propaganda, no de sus bolsillos, sino de nuestros impuestos.

En tiempos de campañas electorales, la vanidad puede afectar la nobleza de la política, como cuando los candidatos presumen sus cualidades y descalifican a los demás contendientes, como si sólo ellos tuvieran la clave para todos los desafíos. En vez de proponer a los electores soluciones viables, se empeñan en insultar y restar méritos a otros contendientes. Es aburrido y molesto escuchar todos los días la misma cantaleta, tratando de convencernos de apoyarles con nuestro voto. La política es muy noble, cuando se desgastan las energías en servir a la comunidad, aunque no se logre un puesto público. Es importante ser humildes y discretos en lo que hacemos por los demás, sin publicidad; eso hace nuestra vida exitosa y gratificante, aunque no nos lo reconozcan en los medios informativos y en las redes de comunicación.

DISCERNIR

Esta tentación la llevamos muy dentro del corazón, como relata el libro del Génesis: nuestros primeros padres pretendían ser como dioses y se quedaron desnudos, fuera del paraíso (cf Gén 3,1-24). Jesús venció la tentación que le puso el demonio de arrojarse de lo más alto del templo de Jerusalén para ser admirado y aparecer triunfante (cf Lc 4,9-12). Por eso, nos recomienda: “Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas” (Mt 11,29). A quienes más critica es a los fariseos, que vivían de apariencias (cf Mt 23,5-7).





ACTUAR

En vez de juzgar y condenar a los demás como si nosotros fuéramos perfectos, hay que ser humildes para reconocer, sí, lo bueno que hemos logrado y darle gracias a Dios, de quien todo bien procede; pero también pedir perdón por nuestros errores y pecados, sobre todo por creernos más que los otros. Hay que poner a disposición de la familia y de la comunidad nuestros dones y aprender siempre de la Palabra de Dios el mejor camino de vida, que es el amor al Señor y al prójimo. Eso es lo que más nos hace valer.