Lagerfeld y la Met Gala: entre perlas y polémicas

Es probable que durante esta semana nuestros feeds hayan tenido la presencia de por lo menos un par de fotos de las elaboradas vestimentas de la Met Gala, el cual tuvo lugar el pasado lunes en Nueva York. La Met Gala es una gala anual de recaudación de fondos que se lleva a cabo en beneficio del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Este evento sucede anualmente el primer lunes de mayo. Cada año el evento tiene una temática específica que es decidida por el comité que la organiza y que tiene, evidentemente, un propósito y relevancia cultural específica. Este año el tema fue Karl Lagerfeld, a line of beauty”. Karl Lagerfeld falleció en febrero de 2019 y fue un renombrado diseñador alemán. Es conocido principalmente por su trabajo con las marcas Fendi, Chloé y, una de las más importantes, Chanel.

Su influencia es interesante pues no es conocido por una técnica, silueta o diseño en particular. De hecho, es difícil entender sus códigos de diseño porque en realidad no tenía ninguno. El secreto detrás de su éxito fue que estudió la historia de cada una de las marcas para comprender sus respectivos códigos, para poder modernizarlos y hacerlos atractivos para el consumidor moderno. Y a pesar de que la influencia de Lagerfeld en la moda es innegable, sus cualidades personales (basadas en declaraciones hechas por él mismo) han causado controversia. Su intención siempre fue transmitir riqueza y exclusividad, y siempre dejó claro que las mujeres “gordas" no tenían nada que ver con eso. En 2009 declaró ante medios alemanes que “nadie quiere ver a las mujeres con curvas”. Los comentarios negativos contra las mujeres que él consideraba gordas siempre fueron explícitos. Se pronunció en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo (a pesar de ser gay), y también se pronunció en contra de los migrantes en 2017 y en contra del movimiento #MeToo en 2018.

De manera que el hacer un evento de esta magnitud honrando el legado de una figura que se pronunció abiertamente en contra de temas polémicos (y que generalmente tienen una gran cantidad de apoyo hoy en día) ha generado opiniones encontradas. Incluso durante el mismo evento hubo invitados como Viola Davis que usaron vestidos en color rosa como protesta (ya que Lagerfeld detestaba el color rosa). O Lizzo, quien utilizó algunos elementos que eran de los favoritos de Lagerfeld (como el color negro y las perlas) en un cuerpo que él hubiera rechazado totalmente.

Esto nos encamina a una discusión no solamente sobre si se puede separar al arte del artista (que no sería la primera ni última vez que se comenta) sino de cómo es que la opinión pública castiga (o no) a ciertos personajes. Al mismo tiempo nos remite a la idea de que a pesar de que ciertas figuras o marcas se hayan pronunciado en contra de ciertas cosas en el pasado, algunas han hecho algo en el presente para corregirlo. En este caso, durante la Met Gala no se habló sobre las partes polémicas de la personalidad de Karl Lagerfeld y tampoco hubo intentos de excluir estas partes de la celebración.

A pesar de que la moda es en sí un arte, es también una industria multimillonaria. Y quizá parte de la razón por la que algunas de sus esferas (como la alta costura) permanecen con ese estatus es porque se mantienen exclusivas (y a su vez, excluyentes). Independientemente de que el arte de Lagerfeld y su persona sean dos cosas diferentes, hacer un evento como este en pleno 2023 habla sobre lo que la industria de la alta costura es y también de lo que no es.





@cons_gentil