Los concebidos, ¿no tienen derechos?

VER.- Con ocasión del reciente Día Internacional de la Mujer, de nuevo se oyeron muchas voces pidiendo la total liberalización del aborto, como un derecho de la mujer. Ante estos hechos, hay que decir con toda claridad que no sólo las mujeres embarazadas tienen derechos; también los no nacidos. Los defenderemos, aunque nos tilden de retrógrados y antifeministas. No lo somos. Defendemos derechos humanos de ellos y de ellas; por eso, tampoco las criminalizamos, sino que tratamos de comprenderlas y apoyarlas para que salgan adelante, ellas y sus recién concebidos. Hay muchas instituciones de Iglesia que con amor reciben a sus criaturas, si quieren deshacerse de ellas.

Apoyamos la dignidad de todas las mujeres y respetamos su derecho a ser libres, incluso el derecho a abusar de su libertad para hacer lo que quieran con su cuerpo, pero lo que llevan en su seno, desde el momento de la concepción, es un verdadero ser humano. ¿Este no tiene derechos? ¿No tiene derecho a la vida? Aunque no puede salir a marchar por las calles, ni votar en las cámaras legislativas o en las consultas ciudadanas, es una vida humana en gestación. No es sólo un cúmulo de células, un cigoto, un feto, un embrión, o como se le quiera llamar, sino una persona que tiene vida, y vida humana. Se está gestando otro ser, un hijo. Antes de las 12 semanas, se mueve, se van conformando sus órganos, se escucha su corazón. Deshacerse de él en forma violenta, no es quitarse un tumor maligno, sino destruir un ser humano. ¿Se puede eliminar un ser humano? Eso sería matar, asesinar a un inocente.

Las reacciones proabortistas se recrudecieron después de que el Congreso de Nuevo León aprobó por 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, esta modificación al Artículo 1 de su Constitución local: “El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le considera como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”. Son ya 21 de los 32 Estados del país que han aprobado el mismo derecho. ¿Esto no es democracia? Es imperfecta, pero válida y legítima, según nuestro marco legal. ¿Este asunto se resuelve con consultas ciudadanas, como la que propone el presidente del país? Eso es lavarse las manos, como Pilato, en vez de asumir su responsabilidad de gobernante defensor de la vida incipiente, inocente e indefensa. El derecho a la vida de todo ser humano no está a discusión, ni depende de consultas amañadas y parciales, fácilmente manipulables.

Aunque la misma Secretaria de Gobernación, varios miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicadores y organizaciones feministas defiendan el falso derecho al aborto, la ciencia ha demostrado que el recién concebido es un ser humano. No es una cuestión meramente religiosa o moral; es ciencia. No es que la Iglesia quiera imponer su moral, en un Estado laico, sino defender el derecho a la vida de un ser humano. Yo no sé cuántas de las mujeres que defienden ese falso derecho a abortar, en el fondo es porque ya se practicaron abortos, y quieren de alguna manera tranquilizarse a sí mismas y pensar que actuaron bien. Esto no es obrar con criterios objetivos, sino por un subjetivismo individualista y relativista.

No criminalizamos a todas las mujeres que abortan, porque no se puede juzgar y condenar a todas con el mismo criterio. No se puede tratar igual a una mujer violentada, que a una libertina irresponsable o traumatizada. La cárcel indiscriminada no siempre es la medida más justa.

Obispo emérito de San Ciristóbal de las Casas