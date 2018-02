Momento corporativo

CFE, ahora llámenme Tesla

El próximo miércoles se fija el precio de la salida de la oferta nacional e internacional de la Fibra E de la empresa que encabeza Jaime Hernández y cuyo rango de precios se fijó entre 19 y 22 pesos por certificado que le permitiría recaudar 16,500 millones de pesos, considerando el rango alto de precios. En la operación participan Evercore, Goldman Sachs, Barclays, BBVA Bancomer, Morgan Stanley y Santander, y le permitirá a la CFE diversificar sus fuentes de financiamiento al utilizar como garantía su red de transmisión que es el activo más rentable y con un valor estimado en más de 19 mil millones de dólares. Una de las piezas fundamentales de la Fibra E –que inicialmente y por confidencialidad se presentó como el Proyecto Tesla– es Jorge Mendoza, director de Finanzas de CFE, que tiene una vasta experiencia en el mercado financiero y bursátil con una trayectoria profesional que incluye Credit Suisse y Barclays.

Sí hubo ganador

El Centro Nacional de Control de Energía aclara que el 14 de diciembre anunció que la empresa Siemens se adjudicó el contrato para modernizar los sistemas tecnológicos de control y supervisión del sistema eléctrico nacional por lo que no se declaró desierta como erróneamente informó este espacio. Además precisa que el hecho de contar con personal con alta experiencia operativa no limita al organismo contar con asesoría técnica y económica de un tercero como Accenture, que obtuvo un contrato también mediante licitación pública y que no intervino en la segunda licitación, porque es una práctica común de los operadores independientes de los sistemas eléctricos y menciona como ejemplo al Departamento de Energía de EU, aunque dista mucho del tamaño y condiciones del sistema eléctrico nacional, y agrega que como es del conocimiento público se encuentra en proceso de auditoría justo en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Muy contaminado

Es contradictorio que Promotora Ambiental de Alberto Garza Santos se presente como “la única empresa en el giro de servicios ambientales listada en la BMV” cuando opera un tiradero sanitario a cielo abierto junto a la Laguna de Términos en el Municipio de Ciudad del Carmen que es una foco de contaminación que atenta contra la salud de la población y visitantes de Campeche. Lo lamentable es que detrás de la autorización y el atractivo contrato para la recolección de basura está el alcalde del municipio, Pablo Gutiérrez Lázarus, quien busca financiar sus aspiraciones políticas que en el corto plazo apuntan a una diputación federal en Campeche por el PAN, mientras que los habitantes exigen un contrato de servicios que incluya la reubicación del tiradero y una nueva empresa elegida mediante una licitación pública y transparente.

