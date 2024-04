Momento Corporativo / Grupo Televisa, mayor flexibilidad financiera

JP Morgan otorgó la recomendación Overweight para las acciones de la compañía que preside Emilio Azcárraga Jean ante la mejora operativa de la compañía y una atractiva valuación. Y de hecho en el mejor escenario, los títulos tienen un potencial de crecimiento de hasta 118% respecto a los niveles actuales. La correduría internacional anticipó que el desempeño operativo será cada vez más positivo en los próximos trimestres, y al mismo tiempo, los títulos ofrecen una atractiva valuación por el equilibrio entre el riesgo y la recompensa considerando los escenarios alcistas y bajistas que utilizó para el negocio de cable y el de contenidos de la compañía, aunque al mismo tiempo reconoció que existen riesgos por el apalancamiento de la compañía. Y justo en este último aspecto, Grupo Televisa recientemente anunció que obtuvo un crédito simple por 10 mil millones de pesos, y una línea de crédito revolvente equivalente a 500 millones de dólares, ambos a un plazo de cinco años, y los recursos serán utilizados para el refinanciamiento de deuda y para propósitos corporativos generales. Al respecto el equipo de análisis de GBM, destacó que luego de la venta del negocio de contenidos en 2022 por 4 mil 800 millones de dólares, Grupo Televisa redujo significativamente su deuda, y al mismo tiempo extendió los plazos de vencimiento de sus pasivos, movimientos que le ha dado amplia flexibilidad financiera a las operaciones. Por su parte Citi, que tiene una recomendación de compra para las acciones de Grupo Televisa, actualizó su modelo con nuevas estimaciones macroeconómicas y algunos ajustes operativos que validan su precio objetivo de 4.5 dólares por ADR, y un efecto adicional de 1.5 dólares por ADR por las posibles sinergias de la fusión de Sky con izzi, en el escenario más positivo para la compañía.

Atractivo destino

En el marco del Tianguis Turístico 2024, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), que dirige Rodrigo Esponda será uno de los más activos. Y es que, junto con 25 socios comerciales, tienen programadas más de 900 reuniones con tour operadores, agencias de viaje, aerolíneas e incluso otros destinos turísticos del país en búsqueda de sinergias con Los Cabos y la región turística de Baja California Sur. Además, la relevante reunión turística servirá de escenario para presentar las diversas iniciativas de Fiturca para diferenciar el destino de otras playas o centros vacacionales del país, en materia de sostenibilidad, conectividad e innovación, y que han sido reconocidas dentro y fuera de México. Y de hecho Los Cabos obtuvo 3 reconocimientos en los “Choice Awards Best of the Best”, de Tripadvisor, una plataforma de viajes en línea que funciona con reseñas y experiencias compartidas por viajeros, para Medano, Chileno y Cabo San Lucas, que se ubican dentro del top 10 de “Best of the best beaches” de Tripadvisor.

@robertoah