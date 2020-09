Los equipos del banco que preside Javier Reyes de la Campa, y de la empresa de medios de pago que encabeza Hugo César Villanueva, trabajan intensamente en diversos estudios para la elección de nombre e identidad de lo que será el primer banco Super Fintech de México. Hay que recordar que en marzo de este año se anunció una capitalización por 450 millones de pesos por parte de los accionistas de control de Toka, con el objetivo de fortalecer la plataforma de servicios bancarios digitales de Accendo, en línea con la estrategia de negocios que desde hace años desarrollan ambas partes y que es el lazo más fuerte para esta combinación de negocios donde justamente prevalecerá la institución para aprovechar la licencia bancaria y con ello tomar ventaja de su posición y consolidarse como un banco digital que ofrezca servicios a terceros, en el segmento que se conoce como Banking as a Service, y entre sus clientes destacan empresas como Rappi, Cuenca, Billpocket y SWAP entre otras. Y prueba de su vocación es que el año pasado fue reconocida por la revista Capital Finance International como el “Mejor Banco Fintech de México”, y apenas la semana pasada un proyecto de inclusión y penetración de los servicios financieros en México que encabezó el propio Javier Reyes de la Campa convocada por Harvard Business School.





Defensa legal





Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya rechazó la intención de los legisladores de Morena de “traficar con la salud del pueblo” al referirse a la propuesta de incrementar los impuestos especiales a refrescos, cigarros y bebidas alcohólicas, dicha posibilidad no está totalmente descartada. Pero los gravámenes no es lo único elemento en la hostilidad que el gobierno recientemente emprendió en contra de las empresas de alimentos y bebidas que encabeza el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque se suma el nuevo etiquetado y la reforma de ley aprobada en Oaxaca y Tabasco para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad. Y ante la nula capacidad de dialogo con las autoridades, el camino que se abrió apunta directo a tribunales, y no sólo nacionales. Coca Cola Femsa de José Antonio Fernández fue la primera compañía que anunció un juicio de amparo en contra de la reforma, pero se sabe que ya hay cerca de 30 solicitudes similares; el caso del etiquetado es mucho más grave y complejo porque los nuevos sellos no informan sino totalmente se trata de disuadir a los consumidores; desmotivará el proceso de reformulación que la industria inicio desde hace años; y la medida no exclusiva para los llamados productos chatarra sino para todos los productos procesados. Y si se trata de fomentar mejores hábitos alimenticios la mejor opción es un trabajo conjunto y no la imposición y satanización de ciertos productos cuyas restricciones perjudican a los segmentos menos favorecidos.

