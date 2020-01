Momento Corporativo | Amcham: hacen falta mensajes de confianza

No hay duda de la relevancia de la American Chamber of Commerce of México que preside Jorge Torres . Representa a más de mil 400 empresas binacionales, que aportan una quinta parte del PIB y de la inversión privada, y por si fuera poco generan más de ocho millones de empleos directos e indirectos. Y es que ayer este organismo celebró su primera reunión del año con la presencia de Olga Sánchez Cordero , titular de la Secretaría de Gobernación, y durante el encuentro se destacó la urgente necesidad de mensajes claros de confianza por parte de la actual administración, no sólo para las empresas que operan en México, sino para sus corporativos en Estados Unidos, en línea con los contundentes y recientes mensajes del CCE que encabeza Carlos Salazar ; el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, de Claudia Jañez; y la ANTAD, de Vicente Yañez , que exigieron certidumbre y reglas claras para fomentar la inversión. Amcham México también dejo clara su disposición a sumar esfuerzos para solucionar los problemas que detienen el crecimiento social y economico del país.

DINERO FRESCO

Es cuestión de días para que Flink, que dirige Sergio Jiménez finalice una primera ronda de financiamiento hasta por 10 millones de dólares para sustentar sus planes de expansión. El banco digital ya ofrece una tarjeta de débito digital a más de 120 mil usuarios y complementará sus servicios con una opción de ahorro mediante una alianza con la casa de bolsa en línea Kuspit de Rodrigo Ocejo , y además un vehículo de inversión bursátil para la compra fraccionarias en tiempo real y sin comisiones de acciones en Estados Unidos. El perfil de clientes, la próxima liquidez y la competencia en la compra y venta de valores, que en una segunda fase será también local, son factores que sugerirían una relación más estrecha con Kuspit. Quien obtuvo más recursos para afianzar su modelo de negocios es BYHOURS, dedicada a la reserva de hoteles por horas, que fundaron Christian Rodríguez y Guillermo Gaspar , y que hoy está presente en más de 20 países, incluido México, y 600 destinos. La inyección sumó ocho millones de euros y fue encabezada por el fondo mexicano Ángel Ventures. Desde su lanzamiento en 2012, BYHOURS ha captado un total de 18 millones de euros.

RELEVO PLANEADO

Finalizó el proceso de transición de Federico Casas Alatriste de la dirección general de T-Systems, y ahora el nuevo responsable será Alejandro López de la Peña , quien fungió como vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de la empresa que forma parte del grupo alemán Deutsche Telekom, y que es líder en servicios de Tecnologías de Información y Comunicación. Durante los 15 años que Federico Casas Alatriste dirigió T-Systems el crecimiento promedio anual fue de 16 por ciento, con una robusta cartera de clientes, y por eso seguirá aportando experiencia a la compañía ahora como parte del Consejo Ejecutivo en México.