Momento Corporativo | Arca Continental, la mezcla perfecta

México todavía es el mercado más importante para la compañía que dirige Francisco Garza Egloff,con 40% de las ventas del segundo trimestre, aunque pisándole los talones las operaciones en EU que en el mediano plazo serían su principal fuente de ingresos. Y en las operaciones locales de Arca Continental la participación de las presentaciones retornables se mantuvo sin cambio en el último año con 31%, aunque la proporción podría cambiar pronto, y no sólo en México, gracias a las iniciativas de precio-empaque que emprendió la administración. La compañía informó que entre abril y junio destinó en activos fijos cuatro mil 546 millones de pesos, que mayormente incluyeon inversiones en envases retornables. Los cambios en la mezcla de envases es una práctica recurrente para evitar un impacto a los consumidores por un incremento del producto final por el encarecimiento de insumos como el PET y en menor proporción el azúcar, que en esta ocasión no impactaron la utilidad bruta que en el segundo trimestre subió 9.3%, y que se sumó a los favorables resultados del embotellador de bebidas que reportó un aumento de 7.0% en ventas totales y de 30% en la utilidad neta.

¡QUE SIEMPRE NO!

En este espacio comentamos sobre el reto de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún mejor conocida como Aguakan para colocar en la BMV de José Oriol Boschuna Fibra y recaudar hasta ocho mil millones de pesos justo antes del proceso electoral. La concesionaria del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde participan GBM y Grupo Mexicano de Desarrollo, y sus asesores bursátiles planearon que en la primera semana de junio se concretaría la oferta, sin embargo no fue posible y no necesariamente por la inquietud de los inversionistas por las elecciones sino más bien por un factor interno ya que Aguakan, que dirige Roberto Enrique Robles,recibió una demanda del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad que pondría en riesgo la concesión correspondiente, y esto es un factor que preocupa a los potenciales inversionistas por lo que la operación podría retomarse cuando se resuelva favorablemente el tema de la concesión que no es nuevo porque en otras ocasiones enfrentó diferencias similares en Cancún.

ACLARACIÓN PLENA

En la edición del 16 de julio se comentó información del Grupo Multisistemas de Seguridad relacionada con el robo de negocios en México con una incidencia de un atraco en promedio cada seis minutos, información cuya fuente es el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano correspondiente al mes de enero de 2018, nivel que incluso se observó en los siguientes meses, por lo que se realizó una lectura equivocada de dicha información por mi parte. Una disculpa plena a todos los lectores y las partes involucradas por la imprecisión.

@robertoah