Momento Corporativo | DogHero, atractivo modelo de negocios

El negocio de cuidado de mascotas tiene altas perspectivas de crecimiento y específicamente en Latinoamérica este mercado alcanzaría un valor superior a 14 mil millones de dólares, donde México juega un papel muy importante, porque después de Argentina es donde más dinero invierten los dueños en sus mascotas. Esta perspectiva y los dinámicos resultados de la empresa DogHero que en 2014 nació en Brasil, gracias a la visión de Fernando Gadotti y Eduardo Baer, y que actualmente tiene más de 800 mil mascotas registradas y 18 mil anfitriones y paseadores de perros en Brasil, Argentina y México, animan a más inversionistas para apoyar este creciente negocio. Y es que en los últimos cuatro años DogHero acumula 12 millones de dólares de inversiones donde el fondo IGNIA, que encabeza Álvaro Rodríguez Arregui, y que junto con con Rover.com, la empresa de cuidado de mascotas más grande del mundo, y que dirige Aaron Easterly, inyectaron siete millones de dólares para llevar a más ciudades de la región el servicio de paseador de perros y ampliar su base de cuidadores o anfitriones, que se someten a un arduo proceso para ser aprobados y la tasa de aceptación es de 20 por ciento para garantizar el mejor cuidado a la mascota.

¡QUÉ BONITO!

The NPD Group, que en México encabeza Fernando Rubio, presentó un amplio reporte de la industria mexicana de belleza de prestigio, que incluye fragancias, maquillajes y tratamientos, que al cierre del año pasado alcanzó un valor de 12 mil millones de pesos, un aumento de seis por ciento y superior al crecimiento de la economía en su conjunto. Sin embargo, el avance fue menor al reportado el año previo. De acuerdo con Aida Cerón, directora de Desarrollo de Clientes para la industria de Belleza de Prestigio de The NPD Group México, el mercado nacional ocupa la posición 20 en la lista global y tiene perspectivas favorables para aumentar el consumo per cápita y desarrollar el comercio en línea pese a que los consumidores todavía prefieren acudir al punto de venta.

TODO EN INGLÉS

La plataforma educativa Talisis, que dirige Dionisio Garza Sada, concretó la compra de Harmon Hall en una operación valuada en 540 millones de pesos que permitirá a la unidad de negocios del conglomerado regiomontano Grupo Topaz, ampliar su presencia mediante una icónica marca con más de 50 años en la enseñanza del inglés con 100 centros en todo el país, y permitirá que Talisis alcance 190 puntos de aprendizaje, más de 150 mil estudiantes y ocho mil maestros.

MÁS RECURSOS

Por una confusión, informé que el plan de inversiones de Grupo México Transportes, que preside Alfredo Casar, suma 396 millones de dólares, cuando asciende a 660 millones de dólares, resultado de la suma de la inversión para México, sus operaciones en Estados Unidos y el presupuesto para mantenimiento de su infraestructura, que suma 196 millones de dólares.

