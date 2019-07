Momento Corporativo | Sistema Papalote, más aprendizaje y juego

El Sistema Papalote que dirige Dolores Beistegui tiene mucho que celebrar. Su recinto más grande y antiguo cumplirá 26 años de vida con una asistencia acumulada cercana a 25 millones de visitantes, y con una serie de iniciativas que le permitirán cerrar el año con un avance de por lo menos 17 por ciento en el aforo, para alcanzar 700 mil personas. El viernes, Papalote Museo del Niño Chapultepec que dirige Luis Chávez Rojano, inauguró la exposición temporal Lego Play Time, y que se suma a Dinoexpertos, creada y desarrollada por el equipo del museo y que ha tenido mucho éxito por su experiencia integral y multimedia. Además hay más proyectos que preparan para los siguientes meses para ofrecer experiencias de aprendizaje a través del juego. El museo ofrece además el programa ABC, diseñado para maestros de preescolar y primaria de escuelas públicas y privadas, para lograr que las visitas complementen el aprendizaje y alineado al plan de estudios de la SEP. El Sistema Papalote también tiene sedes en Cuernavaca y Monterrey.

PROMOCIÓN BURSÁTIL

El viernes iniciaron las reuniones para promover la oferta subsecuente de acciones de Vista Oil & Gas, que dirige Gastón Remy, y que seguirán esta semana en Boston, Nueva York y Londres, para definir el precio de salida el jueves 25 de julio. La oferta incluirá 10 millones de ADS más una opción de sobreasignación equivalente a 15 por ciento que será vendida en la BMV, de José Oriol Bosch y en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde debutará. Credit Suisse y Citi, son los líderes de la oferta que busca recaudar dinero para financiar los desarrollos actuales de la compañía petrolera.

CLICKS & BRICKS

Luego de la compra de las operaciones locales de la brasileña Netshoes, Corporación HRC, que preside Héctor Robledo Cervantes, busca consolidar un modelo híbrido entre el comercio en línea y el tradicional y no sólo lograr el punto de equilibrio de la plataforma especializada en la venta de ropa y artículos deportivos, sino alcanzar un crecimiento del negocio de hasta 30 por ciento, al aprovechar activos como su centro de distribución y su call center para ampliar su catálogo, sumar nuevas líneas de negocios e incluso adquirir otras compañías de comercio en línea. De hecho ya tienen tres en la mira.

FALTA PREVISIÓN

Revelador el estudio The Economics of a Graying World de Vanguard que derrumba ideas equivocadas sobre el impacto en la economía global de la población de más de 65 años, que para 2045 se duplicaría para representar hasta 15 por ciento de la población mundial. El mayor gestor mundial de fondos de inversión concluye que los adultos trabajarán más tiempo porque la edad de retiro se retrasaría; el envejecimiento de la población no necesariamente provoca menores rendimientos de las inversiones; y las personas adultas no consumen menos que los jóvenes sino de manera diferente. Importante considerar sus puntos de vista.

@robertoah