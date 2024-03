Nombres, nombres y... nombres / Arreciará crisis de agua en mayo por falta de inversión, Cutzamala 40,000 mdp y por plan a 2050

Otro tema que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha soslayado es el del agua, pese al cambio climático y los rezagos que se arrastran.

Simplemente el presupuesto de Conagua de Germán Martínez se ha reducido en el sexenio dadas las prioridades asistencialistas y las obras insignia: este año su partida es de sólo 62,000 mdp.

Vaya únicamente las obras que requiere el sistema Cutzamala, 8 presas que abastecen el 35% de las necesidades del vital líquido del Valle de México, significan cerca de 40,000 mdp. Ahora Martí Batres jefe de gobierno de la CDMX habla de perforar pozos y AMLO dice que se puede traer agua del sureste.

Nada de ello servirá y los expertos hacen ver que la escasez de agua se agudizará de aquí a mayo, en detrimento del grueso de las alcaldías y otros municipios conurbados.

La crisis también la padecen otros estados como Sonora, NL, Tamaulipas, Sinaloa con presas al 20%, justo porque no se ha invertido.

Le adelantaba que hoy el Consejo Consultivo del Agua que preside Raúl Rodríguez Márquez presentará “El Decálogo por el Agua” con propuestas de IP, academia y sector social para impulsar una estrategia nacional el próximo sexenio. Se entregará a los equipos de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

Urgen medidas de fondo, incluso en mantenimiento de la red vigente para cerrar las fugas del 50% de lo que se maneja. La agenda se planteó al 2050. Obvio nodal ensanchar la capacidad y mejorar lo que se tiene. Acceder a tecnología en monitoreo y control de los sistemas. Imprescindibles también campañas de concientización y capacitación al personal. Se habla de al menos una inversión de 20,000 mdp sólo para mantener la infraestructura gris existente, amén de más fondos para la gestión del agua e incentivos para los organismos operadores.

Obligado actualizar la Ley de Aguas Nacionales, más que obsoleta ya que ni siquiera contempla el cambio climático, y ni hablar del ámbito agrícola que consume 76% del agua vs 5% de la industria con programas educativos a productores y normas de uso bien definidas.

En el ínter la crisis hídrica ya ha secado lagos y lagunas en distintas partes del país y tiende a ser peor, si no se actúa. Veremos si hay voluntad.

QUE CERVANTES DEL CEE ASUMIRÍA ECONOMIA CON SHEINBAUM

Fíjese que a Francisco Cervantes, polémico presidente del CCE ya se le menciona como serio candidato para ocupar Economía, si en las urnas logra imponerse Claudia Sheinbaum. Al dirigente se le ha visto aplaudir con gran entusiasmo a la candidata de Morena en diversos actos de proselitismo. De concretarse sería el corolario a una gestión en la que el organismo cúpula evito alzar la voz para no confrontar a Andrés Manuel López Obrador.

SAT PIDE MÁS A FIBRA UNO Y FIBRA NEXT SE TAMBALEA

Ahora resulta que en una de esas la colocación de Fibra Next por la Fibra Uno de André El-Mann ya no se realiza. Ayer la emisora informó que no ha podido concretar el trámite con el SAT a cargo de Antonio Martínez. La autoridad volvió a requerirles más información. De ahí que se analicen otras alternativas para maximizar el valor del portafolio industrial.

ASUME PÉREZ DEL NYCE LA COMENOR Y POR MERCADO CONFIABLE

Quien acaba de asumir como presidente del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (COMENOR) es Carlos Pérez timón del NYCE. Uno de sus objetivos en su gestión 2024-2026 será el trabajar con empresas y gobierno para tener un mercado cada vez más confiable para el consumidor.

PPG-COMEX INAUGURA EN MONTERREY Y 12 MDP EN EL ÚLTIMO AÑO

La líder en el ámbito de pinturas PPG Comex que lleva Javier Sosa inaugurará hoy en Monterrey una tienda de experiencia. Significó una inversión de 4 mdp de los 12 mdp que ha realizado la firma en el último año.