Nombres, nombres y... nombres | Ventilación y refrigeración viento en popa, cambio climático acicate y nearshoring reto 

Del 19 al 21 de septiembre se realizará en el Centro Citibanamex la AHR Expo, tras un bagaje de 25 años y la presencia de las principales empresas del negocio de calefacción, ventilación, aires acondicionados y refrigeración, lo que en EU se conoce con el acrónimo HVACR.

Es la más influyente de AL y es organizada por la estadounidense AHR que representa el regiomontano Alejandro Guerra.

Vaya se combina con otra en Monterrey y una más en Guadalajara, por lo que las novedades que presentarán 400 compañías volverán hasta 2027. Se esperan 22,000 participantes de México y 15 países: desarrolladores, hoteleros, restauranteros, del ámbito de salud y educación.

Este es un segmento poco dado a los reflectores. Está conformado, según INEGI de Graciela Márquez, por 540 unidades, de las cuales 107 están en NL.

Significa 3% del PIB, genera 120,000 empleos y ha crecido a ritmos de más de 5% en los últimos años, incluso en la pandemia. Guerra no duda en proyectar que el negocio mantendrá su dinámica a futuro, máxime los efectos del cambio climático.

Además cuando se habla de eficiencia energética y cuidar la huella de carbono, la tecnología cuenta, máxime cuando en un edificio corporativo 58% del costo de la energía se vincula a calefacción y aire acondicionado.

En ese negocio hay firmas muy reconocidas. Las estadounidenses York, Carrier o Whirlpool, las coreanas Daikin, Samsung, LG, la japonesa Mitsubishi o bien Mabe de José Luis Berrondo, todos seguro presentes en la Expo, así como proveedores como Linde, Iusa de Carlos Peralta o Mexichem ahora Orbia de Juan Pablo del Valle.

Varias producen componentes que exportan a EU y AL y con el “nearshoring” dice Guerra, muchas consideran traer su manufactura de China a Monterrey.

Obvio para que esa inercia sea recurrente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá generar las condiciones, en temas como agua y electricidad.

Como quiera viento en popa.

PANEL DE MAÍZ DE EU VS MEXICO TODO EN CONTRA Y SANCIONES

Como se anticipaba, el USTR de Katherine Tai anunció el panel de controversia vs México en el T-MEC por el maíz transgénico (OGM) y las prohibiciones sin sustento empujadas por Semarnat de María Luisa Albores y Economía de Raquel Buenrostro. En las consultas no hubo argumentos para justificar. Ahora la integración del panel tomará 30 días, otros 120 para la investigación y un mes más para el informe y dictamen. El GCMA de Juan Carlos Anaya señaló que el expediente es relevante para EU, no sólo porque somos su principal cliente en maíz amarillo, sino porque no se puede aceptar que dicho grano sea dañino para la salud. Es claro que México va a perder. Habrá una sanción económica y aranceles a productos agroalimentarios que exportamos, esto ya para marzo del 2024.

NU 96 DÍAS DE RETRASO Y UTILIDAD Y PÉRDIDAS AL MISMO TIEMPO

Fueron 96 días los que se retrasó la brasileña NU Holding en entregar sus números a la CNBV de Jesús de la Fuente, pero además la hoy sofipo que lleva Iván Canales reportó al primer trimestre una utilidad de 54.1 mdp, cuando en su balance auditado y publicado en su sitio web se reportó una pérdida por 342.2 mdp. Esto se explican por 2,100 mdp de cartera vencida que debió castigar. Dicha firma ha otorgado 3 millones de tarjetas en México.

ZAGA DOS MOTIVOS QUE CELEBRAR: ARANCELES Y CRÉDITO VERDE

Rafael Zaga tiene 2 motivos para celebrar. El primero por el alza arancelaria que consiguió para su gremio como cabeza de Canaintex, y segundo por un crédito “verde” que otorgó BBVA de Héctor Osuna a su empresa con 60 años de historia Textilera Zagis. Obvio tuvo que acreditar en sus 13 plantas 9 certificaciones que garantizan sustentabilidad y la eliminación de la huella de carbono, que se dice fácil.