Nombres, nombres y... nombres | Natura por liderazgo aquí en 2024, reto potenciar “onmicanal” y poco a poco más producción

Cuando hablamos de ventas directas, se puede decir que México es una autoridad al ocupar el 8° sitio en el mundo y el 2° en AL tras Brasil.

Incluso en los últimos años y no obstante el Covid-19, ha mantenido resiliencia. El año pasado el valor de sus ventas creció 2.6% con 316,000 mdp. Ese 2023 no debe estar tan lejano. El dato definitivo lo dará pronto la asociación del rubro (AMVD) de Adelfo Enríquez.

Una de las principales categorías es belleza y cuidado personal que significa 33% de la facturación, y ahí una firma que no ha dejado de crecer es la brasileña Natura que comanda João

Paulo Ferreira.

Aquí la multinacional desembarcó hace 18 años. El timón lo tiene desde hace 6 el peruano de 47 años Hans Werner.

Natura es la 2° compañía en ventas por catálogo y sólo la supera Mary Kay de Paul Van der Linden. Sin embargo la distancia se ha acortado y la meta es asumir el liderazgo para 2024.

Werner dice que no sería extraño. Son el número uno obviamente en Brasil, Argentina y Chile. Claro que México se cuece aparte. Como quiera los sudamericanos mantienen una dinámica anual de doble dígito en la región.

Natura, que también es dueña de Avon que dirige aquí Alexandre Lemus y que se mueve por aparte, cuenta con 300,000 consultores en el país, 92% mujeres y 8% hombres. Estos últimos han ganado importancia.

En los últimos tiempos Natura ha trabajado en consolidador la “omnicanalidad” o sea venta por catálogo, digital y físicas, vía 8 tiendas en CDMX, Edomex y una en Querétaro. Vienen otras quizá en Monterrey, Guadalajara o en el sureste.

La variedad permite a los consultores más ventas inclusive con portales personalizados o sus redes sociales. Los últimos tiempos, explica Werner, han sido de aprendizaje.

Obviamente el reto es ofrecer un portafolio que varía entre 650 y 700 alternativas, con novedades continuas, para estar a la altura de los consumidores.

El grueso de lo que se ofrece viene de Brasil, pero ya también se aprovecha la planta de Avon ubicada en Celaya y que exporta a EU, Canadá y sobre todo CA.

La idea es manufacturar más aquí, pero el proceso será gradual para desarrollar algunos insumos que requiere Natura, por ejemplo alcohol orgánico. Viento en popa.





CCE NULA NEGOCIACIÓN, PYMES SIN VOZ Y VÍCTIMAS CON 20% MÁS





Tal cual se esperaba prevaleció la postura de STPS de Marath Bolaños. Había consigna por AMLO, máxime el año electoral. El CCE de Francisco Cervantes ni las manos metió. Con resignación se aceptó, lo que ya es costumbre. Además para las grandes empresas, que es para quien responde el organismo cúpula, el nuevo incremento será manejable, no así para para pymes sin voz en la dirigencia empresarial.





KCSM Y FERROMEX PLANTEAN A SICT RETO DE NO AFECTAR CARGA





Más allá de la disposición que mostraron KCSM de Oscar del Cueto y Ferromex de Alfredo Casar en la reciente reunión con Jorge Nuño de la SICT para responder al llamado de activar el transporte de pasajeros, se planteó la necesidad de no afectar el desempeño de la carga y la logística, máxime el crecimiento que ha mostrado el comercio con EU y Canadá. Cientos de industrias mueven grandes volúmenes en largas distancias. Obviamente hubo un respaldo técnico para avanzar hacia la nueva arista.





FIBRA UNO RETOMARA EN PRIMER TRIMESTRE Y CON SAT UN TRÁMITE



El miércoles Fibra Uno de André-El Mann anunció que suspendía la oferta con la escisión de sus activos industriales (Fibra Next). Omitió detallar los motivos. Aquí le he platicado de un tema fiscal con el SAT de Antonio Martínez. Expertos sin embargo señalan que el asunto es más que otra cosa un trámite. El SAT no fue lo expedito como se requería y los tiempos para colocar se desfasaron. La idea es retomar en el primer trimestre.