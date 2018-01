Privatizar Pemex, en eso andan

La semana pasada Pemex puso en la mesa una subasta de ductos y terminales de almacenamiento, ayer, martes 9 de enero, arrancó el proceso para que la infraestructura del sistema norte, en la frontera, se ponga en manos de particulares y que el trasiego de combustibles se convierta en una actividad privada.

La temporada abierta finalizará el 14 de marzo cuando Pemex Logística asigne la capacidad de las instalaciones que tiene en Sabinas, Monclova y Nuevo Laredo a empresas privadas, se supone deben ser 11 subastas que tendrán una separación de 20 días hábiles entre cada una, la idea es que cada proyecto sea valorado de manera independiente.

Se supone que se van a llevar y que así habrá más proveedores en el mercado mexicano porque el dominio de Pemex se mantiene y ahuyenta a otros competidores, pasó en 2016 cuando para sus instalaciones de Sonora y Baja California sólo ganó Tesoro Corporation, ahora Andeavor que es la única ha importado combustibles en el noroeste del País con infraestructura de Petróleos Mexicanos.

¿Es una privatización? En términos estrictos es un proceso de desregulación que implica pasar actividades que antes eran 100% del Estado a particulares, hay una desincorporación de activos y el Estado puede recibir beneficios.

Si pues, es una privatización. La temporada abierta obliga a una competencia por prestar el servicio a un costo razonable, el caso aquí es que se enfrentan a un problema mucho mayor, mucho más grande que las intenciones de abrir a Pemex.

Quien intente participar en la logística de combustibles, importando o distribuyendo producto, se enfrentará a una férrea oposición del sindicato petrolero que no dejará que se le salgan del huacal los potenciales empresarios.

En la CdMx ya hay un claro ejemplo de ello. Las marcas de combustibles automotrices compran su producto y usan a las terminales de Pemex para añadir sus aditivos y las entregas se hace por medio de pipas blancas, sin ningún logo en las puertas o en los tanques.

La competencia por precio aún no se da, la diferencia en la zona centro es por servicio, por aditivos, por marca y hasta por feeling, la gente siente que en una estación de servicio dan litros completos y en otra no.

La privatización de los ductos y terminales no tendrá un final feliz, si se tiene suerte alguien mostrará interés en querer entrar en el negocio, pero no es fácil, hay que recordar que se acabó con el monopolio legal no con el sindical.

En Pemex quien manda es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, no se engañen.

BUZOS

1.-Dicen que Carlos Treviño, director de Pemex, se puso las pilas y mandó a los abogados de Pemex a poner denuncias penales contra los petroleros que cacharon en actividades de mercado negro de combustibles. A ver si hace lo mismo en San Martín Texmelucan, no solo en Sinaloa.

2.-En Pemex todos se quedan dónde están, no se van a la campaña y ya se pusieron a escribir los libros blancos.

