El estado de salud de la princesa heredera Mette Marit





COMUNICADO OFICIAL DE LA CASA REAL





Su Alteza Real, la Princesa Mette-Marit, ha sido diagnosticada con una enfermedad pulmonar crónica que, en períodos, podría limitar el ejercicio de su programa oficial





Según el médico de la princesa heredera, el profesor Kristian Bjøro de el Hospital Nacional, la princesa heredera ha realizado investigaciones exhaustivas relacionadas con su salud y se ha detectado una variante inusual de fibrosis en los pulmones. Aún no está claro si la enfermedad pulmonar está relacionada con un proceso de enfermedad autoinmune más extenso o si existen otras causas que subyacen a los cambios pulmonares.



"Durante varios años, he tenido problemas de salud en forma regular, y ahora sabemos más sobre estos aspectos. La condición significa que la capacidad de trabajo variará. El Príncipe Heredero y yo elegimos informar sobre esto ahora, en parte porque en el futuro será necesario planificar períodos sin un programa oficial. En relación con el tratamiento y cuando la enfermedad es más activa, esto será necesario, dice la princesa heredera.



El profesor Bjøro afirma que los cambios en los pulmones ya se han seguido durante varios años y que el desarrollo de la enfermedad durante este período ha sido lento. La investigación y el tratamiento se llevan a cabo en el Hospital Universitario de Oslo y en colaboración con médicos en el extranjero.



"La princesa heredera tendrá que someterse a una mayor investigación en el futuro y también a pruebas de tratamiento". En las condiciones que tiene la princesa heredera, es común que cooperemos con los entornos en el extranjero, dice Bjøro.



Además, afirma que se conoce la razón del tipo de fibrosis que laprincesa ha demostrado, pero existe un amplio consenso de que no está relacionado con factores ambientales o de estilo de vida como es el caso con otros tipos más comunes de fibrosis pulmonar.



El hecho de que la enfermedad se haya demostrado en una etapa temprana es favorable si se considera el pronóstico.



"Aunque tal diagnóstico en tiempos limitará mi vida, me alegro de que la enfermedad se haya descubierto tan pronto. Mi objetivo es trabajar y participar en el programa oficial tanto como sea posible, dice la princesa heredera.

Según elespañol.com:

“Los achaques de salud de la princesa heredera la han hecho cambiar, en infinidad de ocasiones, su agenda real. De hecho, es habitual que a determinados actos en los que estaba confirmada su presencia finalmente no pudiera acudir y sí que lo hiciera su marido. La salud, por tanto -o la ausencia de ella- ha sido la responsable de que en los últimos años Mette-Marit haya modificado o incluso cancelado su agenda en multitud de ocasiones.

Las afecciones pulmonares han sido una constante en su vida. Desde 2002 padece dolencias de estas características con relativa frecuencia. Casi la misma asiduidad con la que ha sufrido de problemas musculares. Este miércoles se confirma, por voz de su médico y suya propia, que padece una fibrosis pulmonar crónica por la que se verá obligada a reducir exponencialmente su agenda institucional junto al futuro rey de Noruega”

La fibrosis pulmonar es una enfermedad pulmonar que se presenta cuando el tejido pulmonar se daña y cicatriza. Este tejido engrosado y rígido hace que sea más difícil que sus pulmones funcionen correctamente. A medida que empeora la fibrosis pulmonar, la respiración se hace cada vez más corta.



La cicatrización asociada con la fibrosis pulmonar puede ser causada por una multitud de factores. Pero en la mayoría de los casos, los médicos no pueden identificar qué está causando el problema. Cuando no se puede encontrar una causa, la afección se denomina fibrosis pulmonar idiopática.



El daño pulmonar causado por la fibrosis pulmonar no se puede reparar, pero los medicamentos y las terapias a veces pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Para algunas personas, un trasplante de pulmón podría ser apropiado.





Los signos y síntomas de la fibrosis pulmonar pueden incluir:

- Dificultad para respirar (disnea)

- Una tos seca.

Fatiga

- Pérdida de peso inexplicable.

- Dolores musculares y articulares.

- Ampliación y redondeo de las puntas de los dedos de manos o pies





El curso de la fibrosis pulmonar y la gravedad de los síntomas pueden variar considerablemente de una persona a otra. Algunas personas se enferman muy rápidamente con una enfermedad grave. Otros tienen síntomas moderados que empeoran más lentamente, durante meses o años.



Algunas personas pueden experimentar un rápido empeoramiento de sus síntomas (exacerbación aguda), como dificultad para respirar severa, que puede durar de varios días a semanas. Las personas que tienen exacerbaciones agudas pueden colocarse en un ventilador mecánico. Los médicos también pueden prescribir antibióticos, medicamentos corticosteroides u otros medicamentos para tratar una exacerbación aguda.





Causas

La fibrosis pulmonar cicatriza y engrosa el tejido alrededor y entre los sacos de aire (alvéolos) en sus pulmones. Esto hace que sea más difícil que el oxígeno pase a su torrente sanguíneo. El daño puede ser causado por muchos factores diferentes, incluida la exposición prolongada a ciertas toxinas, ciertas afecciones médicas, radioterapia y algunos medicamentos. Desde el mundo de la realeza le deseo a la princesa una pronta recuperación.