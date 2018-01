Secretos empresariales

Los millennials llegaron ya

La empresa Casanova Rent a Car, que dirige Carlos Echenique Casanova, se ha posicionado como una de las arrendadoras más productivas de todo el país y parte de su éxito se basa en su innovación.

Le cuento que esta compañía es 100% mexicana, con 40 años que la respaldan en el mercado de arrendadoras, y ahora incursiona en forma decidida en el gran nicho de mercado conformado por los millennials. Y es que este sector generacional de jóvenes nacidos entre 1981 y 1995 está en la mira de muchas de las estrategias de venta de los mercados para lograr atraer su atención.

En este caso, Echenique aprovecha algunas de las características de este público, la cual tienen como prioridad viajar, incluso antes de casarse o tener hijos. “Para esta generación, los viajes no son solo vacaciones, es algo más allá, es construir memorias y experiencias, es menos material a algo más cultural, bien dice el dicho: No importa el viaje, al final los recuerdos siempre pesan más que el viaje”, me comentó el director de Casanova.

Existen muchos datos interesantes al respecto. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer que este sector de la población destina cerca del 20% de sus ingresos mensuales para poder viajar, y aceptan cualquier oportunidad que se les presenta para poder salir de viaje.

Por otra parte, la consultora Euromonitor International indica que los millennials constituyen 20% de los viajeros internacionales a nivel mundial, y estiman que para el 2020 aumente un 50% el ritmo de viajes entre este sector.

En consecuencia, la arrendadora de autos se encuentra desarrollando otras estrategias para conectar mejor con los millennials, como es la implementación de una aplicación para dispositivos móviles que facilita a los usuarios el servicio de renta de autos, ayuda y soporte en un click. Además, ofrece distintas opciones para hacer más atractiva su oferta para la también denominada generación “Y”.

El directivo de Casanova Rent a Car nos dice que los millennials no solo representan el futuro del consumo, sino que ya son parte elemental de él, por eso la importancia de entender y adaptarse a sus necesidades e innovar de la mano de sus clientes.

Cierran filas plastiqueros

Esta semana las principales asociaciones de la industria del plástico de Canadá, Estados Unidos y México retomarán las mesas de trabajo para amalgamar el frente trilateral para la negociación del TLCAN.

Los gremios comandados por William R. Carteaux, de Estados Unidos Carol Hochu, de Canadá, y Juan Antonio Hernández, de México, buscan la armonización de todo tipo de regulaciones que afecten a la industria, así como pugnar para que no se implementen nuevos impuestos que pudieran afectar los planes de expansión de las empresas.

Hay que destacar que Estados Unidos mantiene un superávit en lo que se refiere a las transacciones con México en la industria del plástico, por lo cual los empresarios estadounidenses no coinciden con la postura del presidente Donald Trump.

