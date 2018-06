Sin Gafete

La excepcional investigación de “pájaro político”



Impunidad en 95% de los crímenes…





El portal de Internet “Pájaro Político” ha realizado una excepcional investigación periodística, que nos permite entender las razones por las que el 95% de los asesinatos que hemos padecido en el país quedan impunes.

¿Y qué significa esto?

Simplemente que la tasa criminal puede seguir subiendo. Impunidad, que les salga tan barato asesinar a una persona, se traduce como un estímulo para la actividad criminal. Sobre todo, en un país donde tenemos millones de jóvenes sin esperanza de educación o empleo.

Jóvenes que compran con gran facilidad la “utopía” que les venden los criminales.

A lo que debemos agregar hogares desbaratados, padres violentos y/o omisos, la falta de una educación que se refiera a valores morales.

Es decir, no existen impedimentos connaturales, morales, de educación para evitar convertirse en asesino en grandes grupos sociales. Y si a eso se le agrega la impunidad de sus acciones criminales tenemos una combinación tremenda y peligrosa.

La investigación antes referida va desglosando, con exactitud, los motivos para que los crímenes queden impunes en nuestro país. Y en sus raíces encontramos la falta de capacitación y de ingresos de nuestros policías investigadores, que, además, son muy pocos.

En la mayoría de las poblaciones de nuestro país tomaría 124 años terminar con las “investigaciones” por asesinato que están abiertas. En Guerrero, según datos de “Pájaro Político”, este tiempo sería mayor a 500 años.

O sea…

¿Qué cuentas puede entregar el gobernador priista de Guerrero?

Por eso, porque no existen policías capacitadas, con vocación, que se dediquen con recursos suficientes a la investigación criminal, que busquen a los asesinos y los pongan a disposición del juez con apego a las leyes, es que tenemos una tasa de impunidad que debería avergonzarnos a todos.

Sea quién sea el próximo mandatario tendrá que mostrar suficiente voluntad política para cambiar esto, más allá del discurso. Porque tenemos por lo menos dos sexenios escuchando hablar, en todos los actos oficiales, de las carencias de las policías mexicanas, pero no se ha hecho nada para cambiar esta realidad.

Ni en los municipios ni en los Estados ni en la Federación. El número de policías federales no aumentó este sexenio, ni tampoco sus sueldos.

El nuevo Sistema de Justicia Penal no ha sido una solución porque, en su origen, no cuenta con policías capacitados para lo que están obligados a hacer. No hay el menor apego a su obligación, por ejemplo, entre los policías que acuden, se les llama “primer respondiente”, al lugar del crimen.

Se necesita capacitación, mejorar sus sueldos, sobre todo se necesita voluntad política.

Si no cambiamos esta realidad, con urgencia, estaremos sepultados bajo una montaña de miasma que no nos permitirá salir de casa…





@isabelarvide / EstadoMayor.mx / CambioQRR.com