Sin gafete

Manlio Fabio Beltrones viene de todas las batallas. Ha visitado todos los infiernos. Y ha sobrevivido a enemigos de verdad. Por lo tanto, habría que apostar a su favor.

Incluso en el tema del “financiamiento” al PRI.

Porque, de acuerdo con sus dichos, no “pasó por sus manos”.

Por eso, porque es un sobreviviente perfecto, no es de extrañar que se haya amparado para conocer un expediente que desde Chihuahua puede apuntar en su contra.

Todo gira alrededor de Cesar Duarte. Y lo inexplicable que es la inacción de la justicia federal en su contra. Lo que abre la discusión a toda clase de hipótesis, que pasan por otros tantos personajes como Luis Videgaray o el mismo José Antonio Meade. Para terminar de politizar la impunidad en que vive en el extranjero.

Esto es incontrovertible. Como sucedió con Roberto Borge, con Javier Duarte, una serie de manejos irregulares del presupuesto público se detectaron por su sucesor un panista. ¿Son legítimas estas acusaciones? Corresponde a la autoridad judicial dictaminarlo, pero sus compañeros gobernadores priistas están en la cárcel.

¿Por qué Cesar Duarte no ha sido detenido?

Esta realidad fortalece las declaraciones de Javier Corral. Y a partir de ahí todo es cuestión de ver lo que se quiera ver…

¿Ha habido financiamiento irregular, proveniente del erario, al PRI? Millones de mexicanos están dispuestos a creerlo, a priori, sin necesidad de constatar evidencia. ¿Lo hubo en Chihuahua?

Lo cierto es que Corral ha armado un caso político en contra de políticos priistas. Y les lleva ventaja porque tiene en la cárcel a uno de ellos. Lo que debió seguir es la acusación directa, con los dichos de sus imputados frente al ministerio público, contra los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Ese paso no lo dio Javier Corral.

No quiere decir que no lo haga. Y que no estén previniendo estas posibles acciones en la SHCP.

La respuesta federal fue la “retención” de 700 millones de pesos, si nos atenemos a declaraciones del subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, que sin tener “línea” aceptó: “… esos recursos se transfieren de manera condicional en la medida en que el mecanismo siga siendo válido… si nos dicen que no se está cuestionando el instrumento, nosotros no tenemos problema con hacer la transferencia… no conocemos el alcance de la indagatoria en materia de si se cuestionan los mecanismos mediante los cuales se otorgan o no esos recursos”.

O sea, en palabras comunes, no se han entregado los 700 millones de pesos, precisamente por la indagatoria penal que se sigue contra los priistas. Lo que viene a darle razón a Javier Corral.

¿Por qué aceptó Messmacher esto? Se lo tendrá que responder a sus jefes, quienes insistieron en que Chihuahua ha recibido todos los recursos federales…

Así, con estas declaraciones del subsecretario de Ingresos de la SHCP, se otorga credibilidad a los dichos de Javier Corral y se politiza, todavía más, el tema.

Lo que va a influir en la elección presidencial, y no precisamente a favor del PAN sino de Andrés Manuel López Obrador que es el único que grandes sectores sociales “perciben” fuera de estos enredos y presuntos fraudes políticos.

¿Va a perder Manlio Fabio Beltrones? No lo creo. Lo interesante será saber, en los próximos días, si dentro del gobierno federal, del entorno cercano al Presidente y al candidato presidencial priista, están dispuestos a defenderlo o piensan que es buen momento para sumarse a Corral en un suicidio asistido… Se dan casos.

En Tuiter: @isabelarvide Blog: EstadoMayor.mx Blog: CambioQRR.com