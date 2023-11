Tech trends | Premiando la innovación: CES 2024

@daguilargallego Twitter

En un mundo donde la tecnología evoluciona a la velocidad de la luz, el Consumer Electronics Show (CES), el escenario de innovación tecnológica más grande e importante del mundo, es el escenario donde se despliegan las maravillas que nos llegarán mañana. Al navegar entre innovaciones y conceptos futuristas, una marca ha ha sido constante en sus lanzamientos y disrupciones tecnológicas: LG Electronics. En el CES 2024, LG no solo ha mantenido su reputación; la ha elevado, recogiendo un impresionante total de 33 premios de innovación.

LG ha cultivado su dominio en el segmento de los televisores, y este año, sus pantallas OLED han brillado de nuevo, asegurando 12 de los premios recibidos, un testimonio del liderazgo continuo de la empresa en esta categoría por duodécimo año consecutivo. Pero ¿qué significa este logro en el gran esquema de las cosas? LG no solo ha perfeccionado su tecnología OLED; ha definido la excelencia en una industria donde la calidad de la imagen es la moneda de cambio.

Mientras otros compiten por un lugar en el podio, LG ya ha establecido su trono, con dos premios 'Best of Innovation' coronando sus OLED TVs. Estos premios no son solo un reconocimiento a la calidad superior y la excelencia en diseño; son una proclamación de liderazgo en un campo donde la estética y la funcionalidad se entrelazan estrechamente. Y, aunque es tentador comparar, la verdad es que LG parece estar jugando en una liga propia, donde la competencia lucha por alcanzar el listón que LG eleva año tras año.

Pero la surcoreana no se contenta con liderar el presente; tiene la vista puesta en el futuro. En un contexto global complejo, marcado por desafíos económicos y tecnológicos, la empresa no solo ha mantenido el paso; ha acelerado. La innovación en LG no es solo una práctica, es una filosofía que se extiende más allá de la electrónica de consumo, hasta llegar a la industria automotriz con la división de LG Automobile. Aquí, LG no solo está entrando en el juego, está redefiniendo las reglas, apuntando a liderar el camino hacia los autos inteligentes.

La estrategia es clara: innovación constante y una visión transformadora que atraviesa industrias. LG no solo responde a las tendencias; las crea. Al hacerlo, LG no se transforma en un participante más en el mercado de la movilidad; se posiciona como un visionario, llevando la inteligencia artificial y la tecnología de punta a las calles, y más allá.

Con estos premios, LG se reafirma no solo como un líder tecnológico en el presente, sino también como el arquitecto de un futuro donde la innovación y la excelencia son la norma. El CES 2024 se llevará a cabo del 9 al 12 de enero de 2024 y valdrá la pena estar atentos a lo que esta gran feria traerá a nuestras vidas para el siguiente año.